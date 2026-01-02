Muğlaspor transferde İsa'yı kaptı

MUĞLA, (DHA) - 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımı Muğlaspor ara transferde adı birçok takımla anılan Söke 1970 SK'dan forvet İsa Güler ile anlaşmaya vardı. Karşıyaka, Eskişehirspor ve Kütahyaspor'la da adı anılan 26 yaşındaki İsa, Muğlaspor'la anlaştı. Sezonun ilk yarısında 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 13 maçta 5 gol, 3 asistle oynayan İsa, Bucaspor 1928'den çıkıp kariyerinde Bayrampaşa, Diyarbekirspor, Sapancaspor, Alanya 1221 ve Yeni Mersin İdmanyurdu formalarını giydi.