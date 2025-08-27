Muğlaspor transferde kaleci aldı

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Sincan Belediyesi Ankaraspor deplasmanında çıkacağı kendisi için sezonun ilk maçı öncesi tekrar transfere yönelen Muğlaspor, 21 yaşındaki kaleci Arel Ekinci'yi aldı. Futbola Almanya'da Hertha Berlin altyapısında başlayan Arel, kariyerinde sırasıyla Hatayspor, Nevşehir Belediyespor ve Kırıkkale FK formaları giydi. Genç file bekçisi geçen sezonu ise İskenderunspor'da kiralık olarak geçirdi. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı hazır bulundu.

