Muğlaspor transferde tam gaz

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde gaza basan Muğlaspor, daha önce anlaştığı 68 Aksarayspor'dan golcü Yasin Abdioğlu'nun yanı sıra aynı takımdan ön libero Abdurrahman Canlı'yı resmen renklerine bağladı. Kariyerinde daha önce 2'nci Lig'de gol kralı olan 29 yaşındaki Yasin, Kartalspor, Maltepespor, Beykoz İshaklı SF, Pendikspor, Tarsus İdman Yurdu, Kahramanmaraşspor, Başkent Şafakspor, Niğde Anadolu FK, 1922 Konyaspor, Somaspor, 1461 Trabzon FK, İskenderunspor ve Amed Sportif'te de oynadı. Yasin Abdioğlu profesyonel kariyerinde 286 maçta görev alıp 83 gol kaydetti. Fenerbahçe altyapısından çıkan 28 yaşındaki ön libero Abdurrahman, kariyerinde Sakaryaspor, Tarsus İY, 24 Erzincanspor, Hatayspor, Boluspor, Bodrum FK, Adanaspor ve İskenderunspor formalarını da giydi. Abdurrahman geçen sezon Aksaray'da 31 maça çıktı.

FOTOĞRAFLI