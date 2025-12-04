Muğlaspor'un gözü liderlikte

MUĞLA, (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda Süper Lig yarışındaki rakibi Bodrum FK'ya ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasına rağmen uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle 2-1 yenilerek elenen Muğlaspor lige döndü. Yıllar sonra çıktığı 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezon müthiş bir performans sergileyip son 4 maçını üst üste kazanan Muğlaspor, pazar günü evinde 3 puan önündeki lider Batman Petrolspor'u da mağlup ederse zirvede rakibini yakalayacak. Grupta geçen sezon Play-Off finali oynayan Batman'ın 32, Şanlıurfaspor'un 31, Ankaraspor'un 30, dördüncü basamaktaki Muğlaspor'un ise 29 puanı bulunuyor. Bu sezon yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na da önceki haftalarda kavuşan Muğlaspor, iç sahada şimdiye kadar 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alıp hiç yenilmedi.

