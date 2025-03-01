Muğlaspor'un konuğu Nevşehir

İZMİR, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son maçında evinde lider Balıkesirspor'u 2-0 yenerek 4'te 4 yapan ve 39 puanla zirveye ortak olup averajla 2'nci sırada yer alan Muğlaspor, yarın düşme hattındaki Nevşehir Belediyespor'u konuk edecek. Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Son 4 maçında kalesini gole kapatan yeşil-beyazlılar galibiyet serisini 5 maça çıkarıp şampiyonluk yarışını sürdürmek istiyor. Grupta Balıkesirspor, Çayelispor'un konuğu olurken, Uşakspor, 3'te 3 yapma hedefiyle Türk Metal 1963'ü ağırlayacak. 1'inci Grup'ta Bornova 1877-Tokat Bld Plevnespor ve Kuşadasıspor-Bld Kütahyaspor karşılaşmaları oynanacak.

3'üncü Grup'ta namağlup ünvanını koruyan 4'üncü sıradaki Aliağa Futbol deplasmanda 9'uncu basamaktaki Karabük İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek. Zirvenin 3 puan gerisindeki Ayvalıkgücü Belediyespor, lige tutunma mücadelesi veren Bayburt Özel İdarespor'un misafiri olacak. 4'üncü Grup'ta son 4 müsabakadan 7 puan çıkarmasına almasına rağmen son sıradan kurtulamayan Denizlispor, deplasmanda Play-Off potasındaki Kahramanmaraş İstiklalspor'la mücadele edecek. İki maçtır puan yüzü göremeyen düşme hattındaki 7 Eylül Turgutlu 1984, Kırıkkale FK'nın konuğu olacak. İzmir Çoruhlu FK ise Başkent'te Polatlı 1926 ile kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.