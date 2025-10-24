Muğlaspor'un rakibi Adana 01 FK

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Denizli Atatürk Stadı'nda 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında yoluna devam eden Muğlaspor, 10'uncu hafta müsabakasında yarın Adana 01 Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak. Ali Hoşfikirler Stadı'nda oynanacak maçın başlama düdüğü saat 14.30'da çalacak.

Son 6 maçın 5'ini kazanan Muğlaspor'da sarı kart cezalısı orta saha Serhat Enes görev yapamayacak. Lider Batman Petrolspor'un 6 puan gerisinde 17 puanla 3'üncü durumda bulunan Muğlaspor'un teknik patronu Besim Durşmuş zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "1 maç eksiğimize rağmen zirve yarışındayız. Adana'dan da galibiyetle döneceğimize inanıyoruz" dedi.

