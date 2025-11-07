Muğlaspor'un rakibi Ankaragücü

MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta yenilenen haliyle stadına kavuştuğu maçta Elazığspor'u 2-1 yenerek play-off hattındaki yerini koruyan Muğlaspor yarın köklü rakibi Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacak. Eryaman Stadyumu'ndaki maç saat 13.00'te start alacak. Grupta 20 puanla dördüncü basamakta olan Muğlaspor bu karşılaşmanın ardından hafta içinde 12 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk edecek. Ankaragücü'nün grupta 15 puanı bulunuyor.

FOTOĞRAFLI