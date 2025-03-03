Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa

MUĞLA, (DHA)- PROFESYONEL lige döndüğü ilk sezonda 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirveye ortak olan Muğlaspor, gol yemeden üst üste 5'inci galibiyetini evinde Nevşehir Belediyespor'u 1-0 yenerek aldı. Grupta 1 Aralık'taki Kelkit Hürriyetspor deplasmanından beri 8 maçtır bileği bükülmeyen, son 5 haftada gol yemeden 15 puan toplayan Besim Durmuş'un öğrencileri 42 puanla Balıkesirspor'la birlikte zirveyi paylaşmayı sürdürdü. Muğlaspor, üçüncü sıradaki Silivrispor'a da 4 puan fark attı.

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