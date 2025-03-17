Muğlaspor uygun adım şampiyonluğa

MUĞLA, (DHA)- 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde kümede kalma mücadelesi veren İnegöl Kafkasspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 7'nci galibiyetini alan lider Muğlaspor, zirvedeki yerini koruyarak şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı. En yakın rakibi Balıkesirspor'un 3 puan önünde yer alan 48 puanlı Muğlaspor, son 7 haftada galibiyet serisini sürdürerek kupaya uzanmak için geri sayıma geçti. Son 7 müsabakada kalesini gole kapatarak rakiplerine gözdağı veren yeşil-beyazlılar, bu periyotta rakip fileleri 12 kez sarstı. Sezon başında profesyonel lige 3 yıl aradan sonra çıkan, Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde bekleme yapmadan 2'nci Lig'e yürüyen Muğla temsilcisi bu hafta Türk Metal 1963 deplasmanında 8'de 8 yapmaya çalışacak.

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