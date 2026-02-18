Muğlaspor’da altyapı masaya yatırıldı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'a döndüğü ilk sezonda şampiyonluk yarışında liderliğe kurulan Muğlaspor altyapı hamlesi yaptı. Muğlaspor’da altyapı sezon değerlendirmesi ve veli bilgilendirme toplantısı yapıldı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç başkanlığında gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri, Altyapı Sorumlusu Kemal Kaban, Altyapı Koordinatörü Serdar Yıldırım, Oyuncu İzleme Şefi Fuat Bozdemir, altyapı teknik heyeti ve veliler katıldı. Düzenlenen toplantıda, altyapı takımlarının sezon içindeki durumu, yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi. Altyapı Koordinatörü Serdar Yıldırım, sunum gerçekleştirdiği toplantıda sezonun özetini ve yol haritasını anlattı.

Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, altyapıyla birlikte kulüp içindeki birlik ve beraberliği artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bizim için en önemlisi birlik olabilmek. Altyapı ile birlikte birlik ve beraberliğimizi daha da artıracağız. Bunu velilerimizle birlikte başaracağız. Altyapı sporcularımız ve bu şehirde yaşayan gençler bu şehrin evlatları olarak birbirleriyle dostluk içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi. Altyapının temel hedefinin A takıma oyuncu kazandırmak olduğunu belirten Kıyanç, "Aşağıdan yukarı oyuncu çıkaramadığımız sürece başarısız olmuş oluruz. Gençlerin özgüveni yüksek, ahlaklı, disiplinli ve karakterli bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI