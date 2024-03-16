Muğlaspor’dan deplasmanda 6 gollü galibiyet

Bölgesel Amatör Lig 5’inci Grupta mücadele eden Muğlaspor, Sivaslı Belediye Spor deplasmanından 6-0 galibiyet ile döndü.



Uşak 1Eylül Stadyumunda gerçekleştirilen maçta Dakika 29’da Muhammet Ali Aydın’ın attığı gol ile 1-0 öne geçti. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısını Muğlaspor 1-0 önde kapatırken Dakika 56’da Muğlaspor Oğuzhan Sert Akan’ın attığı gol ile takımını 2-0’a taşıdı.

Muğlaspor 62’inci dakikada 3-0 ve 81’inci dakika da atılan penaltı golleri ile 4-0 üstünlüğünü devam ettirdi. Dakika 84’te Umut Akmeşe ile 5-0, dakika 86’da Sezer Orhonsayın’ın attığı gol ile skoru 6-0’a getirdi. Müsabakada Muğlaspor’un 6-0 üstünlüğü ile sona ererken, yeşil beyazlılar 20 maç sonunda puanını 49’a çıkararak şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürmeyi başardı.