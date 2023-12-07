Muğlaspor’un hedefi şampiyonluk

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Yatağanspor’u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükselen Muğlaspor’un teknik direktörü Erkan Aslan açıklamalarda bulundu.



İki Muğla temsilcisinin ilk ikide yer almasının Muğla futboluna değer kattığını belirten teknik direktör Aslan, takımının 8 hafta sonunda namağlup liderliğe yükselmesini değerlendirdi.

Aslan yaptığı açıklamada, “Hafta sonu deplasmanda ilimizin diğer temsilcisi Yatağanspor ile zorluk derecesi yüksek bir maça çıktık. Rakibimizin yedi maç sonunda kalelerinde gol dahi yemeden, lider pozisyonda bulunmaları maçın önemini bir kat daha arttırıyordu. Uzun yıllar sonra Muğla şehrini temsil eden iki takımın liderlik mücadelesi vermesi futbol adına Muğla şehrine bir değer kattığını düşünüyorum’’ dedi.



Rakiplerini iyi analiz ettiklerini ifade eden Aslan, Yatağanspor’un saha içi zaaflarından yararlanarak maçı kazandıklarını vurguladı.



8 haftalık periyotta Manavgat, Söke, Burdur, Didim, Yatağan gibi 5 zorlu deplasman maçına çıktıklarını dile getiren Aslan, ‘’Namağlup lider olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. her zaman desteğini arkamızda hissetiğimiz büyük Muğlaspor camiasından sadece bize inanmalarını ve sabretmelerini istiyoruz. Bütün şehre ‘’İki hafta sonra lider olacağız’’ sözünü vermiştim. Sözümü tuttuğum için ayrıca mutluyum. Şimdi de bütün şehre şu sözü veriyorum, biz şampiyon olacağız’’ açıklamasında bulundu.



5. Grup’ta yenilgisi bulunmayan tek takım olan Muğlaspor, oynadığı 8 maç sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan topladı ve liderlik koltuğunun sahibi oldu. Yeşil-beyazlılar, ligin 9. haftasında Isparta temsilcisi Keçiborlu Belediyespor’u konuk edecek. Mücadele 10 Aralık Pazar günü saat 1400’te Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.