Muğla’ya gök gürültüsü yağmur uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, Muğla için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.