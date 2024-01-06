Muğla’ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Yarın sabah saatlerinden itibaren Muğla geneli için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 7 Ocak 2024 sabah ilk saatlerden itibaren Muğla ve ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.