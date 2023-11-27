Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Muğla için sağanak yağış ve gök gürültüsü uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada ”Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Çarşamba (29.11.2023) günü gece saatlerine kadar Muğla’da batı ve güney ilçelerinde yerel kuvvetli (21-55 kg/m2),Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (56-85 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.