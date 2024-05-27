Muğla’ya sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla’ya yarın için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kıyı kesimlerinde ise hortum oluşabileceği belirtilerek vatandaşlar uyarıldı.



Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 28 Mayıs 2024 Salı günü Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.