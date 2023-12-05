Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla’nın geneli için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “05.03.2023 Pazar günü Kıyı Ege’de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri yer aldı.