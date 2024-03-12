Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."