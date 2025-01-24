Muğla’ya yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda, Muğla bölgesinin doğu kesimleri için yağmur ve yüksek rakımlı dağlar içi kar uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.01.2025 Cumartesi, günü öğle saatlerinden sonra Muğla’nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı bekleniyor. Yağışların 1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yüksek kesimlerde buzlanma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.