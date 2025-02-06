Muhabirimiz İsmail Arı 2'nci kez hakim karşısında

Muhabirimiz İsmail Arı, MHP Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle açılan davada ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Gazetemizde yayımlanan, Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve kamudan aldığı arazilere dair haberlerin gösterildiği davada savunma yapan Arı, “Suçum olmadığı halde Levent Uysal'ın şikayetiyle dokuz kez ifade verdim. Resmen bir yargı tacizine maruz kalıyorum. Hakkımda asparagas haberler yapıyor, 'gazeteci değil' demiş. Benim yaptığım şey gazetecilik, ben gazeteciyim. Kamu yararı için yaptığım haberlerden dolayı bu yargı tacizine maruz bırakılmak istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuştu.

Duruşma 10 Temmuz tarihine ertelendi.