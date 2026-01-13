Muhabirimiz İsmail Arı, Barış Selçuk Ödülü'nü aldı

HABER MERKEZİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu. BirGün muhabiri İsmail Arı, "Yunus Emre'de soygun imzası” başlıklı haberiyle Ulusal haber dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü aldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda önceki gün düzenlenen törende Arı'ya, ödülü BirGün Genel Yayın Koordinatörü Yaşar Aydın takdim etti.

Arı "Yunus Emre Vakfı soygununa Aile Bakanı’nın eşi Rahmi Göktaş ile MHP’li Semih Yalçın’ın oğlu Kutalmış Yalçın’ın da imza attığını ortaya çıkardığımız haber ödüle değer görüldü. Ancak şunu vurgulamak istiyorum, bahsi geçen iki isim değil ben yargılanıyorum. Çünkü savcı, ödüle değer görülen bu haberle Rahmi Göktaş’ın “yolsuzluğa iştirak ettiği algısı oluşturduğumu” iddia edip cezalandırılmamı istiyor. Levent Kırca’nın Olacak O Kadar skeci gibi…" dedi.

Ödüle değer görülen diğer isimler ve eserleri şöyle:

"Ulusal Haber’dalında Sözcü Gazetesi'nden Özgür Cebe'nin “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. "İzmir Kent Haberi" dalında Yenigün Gazetesi'nden Nurcan Etik'e birincilik ödülü verildi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü 9 Eylül Gazetesi'nden Ömer Ceylan'ın oldu. "İzmir Kent TV Haberi" dalında Halk TV'den Yağmur Beril Varol ve Şahin Karaşahin birinciliğe layık görülürken, bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Hakan Gözalan ile Mustafa İç elde etti. "Haber Fotoğrafı" dalında Anadolu Ajansından Mehmet Emin Mengüarslan birincilik ödülünü aldı. Bu kategorinin Hande Mumcu Özendirme Ödülü ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş'a verildi.