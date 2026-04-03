Muhabirimiz İsmail Arı'dan Gençlerbirliği Taraftar Grubu KaraKızıl'a mektup: "Buradan çıkacağım, tribündeki yerimi alacağım"

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, Gençlerbirliği Taraftar Grubu KaraKızıl'a cezaevinden mektup gönderdi. KaraKızıl tarafından paylaşılan mektupta Arı, maruz kaldığı hukuksuzluğa dikkat çekerken, Gençlerbirliği taraftarlarına teşekkür etti.

"HER KOŞULDA GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Arı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"12 gündür hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyorum. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak! Ben her yerde her koşulda gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Bu zor süreçte bana destek olup haber alma hakkına sahip çıkan başta Karakızıl Grubu olmak üzere tüm Gençlerbirliği taraftarlarına çok teşekkür ederim. Ben buradan çıkacağım ve tribündeki yerimi alacağım. Herkese kucak dolusu sevgiler.

Tutuklu gazeteci İsmail Arı

Sincan Cezaevi"