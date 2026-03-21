Muhabirimiz İsmail Arı gözaltına alındı!
BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gece saatlerinde gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, Ankara'ya getirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Saat 22.10 sularında gözaltına alınan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.