BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sularında gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Arı'nın gözaltına alınmasına kamuoyundan tepki yağdı.

Güncel
  22.03.2026 05:00
  Giriş: 22.03.2026 05:00
  Güncelleme: 22.03.2026 07:13
Kaynak: Haber Merkezi
Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

TEPKİ YAĞDI: İSMAİL ARI GAZETECİDİR

İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun pek çok kesiminden tepki geldi.

Tepki gösterenler arasında yer alan birçok gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aydın, "İsmail Arı gazetecidir", "İsmail Arı yalnız değildir" mesajı verdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

