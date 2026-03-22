Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

TEPKİ YAĞDI: İSMAİL ARI GAZETECİDİR

İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun pek çok kesiminden tepki geldi.

Tepki gösterenler arasında yer alan birçok gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aydın, "İsmail Arı gazetecidir", "İsmail Arı yalnız değildir" mesajı verdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

İsmail, gerçek bir gazetecidir, onun dışında söylenecek her şey boş laf. Mesleğe başladığı ilk günden bu yana nasıl gazetecilik yaptığının tanığıyım, katedecek çok yolu, yazacak çok haberi var. Ne suçlama, ne soruşturma, ne yargılama, ne de ceza onu habercilikten alıkoyabilir. https://t.co/UcqYJjDPn0 — Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) March 21, 2026

Eğilip bükülmeden, kaleminin ve aklının onuruyla, halk için gazetecilik yapan arkadaşımız İsmail Arı yalnız değildir. https://t.co/xo7TGor4kd — Önder İşleyen (@ondrisleyen) March 21, 2026

Bayram ziyaretinde gözaltı!@BirGun_Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü.



📌Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu… pic.twitter.com/0KNO59P4RJ — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026

BirGün Gazetesi muhabiri ve üyemiz İsmail Arı, bayram ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.



İsmail Arı’ya yöneltilen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması, artık Türkiye’de gazetecileri susturmanın, gerçekleri örtbas etmenin ve basın özgürlüğüne… pic.twitter.com/bcUzjVdtrc — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 21, 2026

Dışarıda tek bir gazeteci bırakmamaya kararlılar… https://t.co/FfNmxoamJj — Yalçın Karatepe (@ykaratepe) March 21, 2026

Kamu kurumlarındaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri, kayırmacı uygulamaları, haksız zenginleşme hikayelerini ve daha nice skandalı, BirGün'de onun kaleminden okudunuz. Ankara'da yaşayan ve çalışan gazeteci İsmail Arı, aile ziyareti için sadece 2 günlüğüne gittiği Tokat'tan dönmesi… pic.twitter.com/OgE2fyq5TF — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 21, 2026

Arkadaşımız @ismailari_ Tokat’ta gözaltına alındı. Arı’nın Ankara’ya getirileceği öğrenildi.



Muhabirimize yöneltilen suçlamayla ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı. https://t.co/5dSMZR3QcH — ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. Halka gerçeklerin ulaşmasını engellemek, gazetecileri baskıyla susturmak için her yolu deniyorlar. İsmail Arı’yı serbest bırakın. #gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/ArCnop6ibr — Timur Soykan (@timursoykan) March 21, 2026

Kalemden, gerçeklerden korkanlar yine devrede!



Gazeteci İsmail Arı halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışan bir basın emekçisidir.



Basına yönelen her baskı, halkın Anayasal haklarına vurulmuş bir darbedir.@BirGun_Gazetesi çalışanı İsmail Arı derhal serbest… https://t.co/Rsi52viHrp — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 21, 2026

#İsmailArı halka sadece ama sadece gercekleri sunan bir gazetecidir. Mensubu olduğu @BirGun_Gazetesi de halkın gazetesidir. İsmail Arı serbest bırakılsın.. https://t.co/5CnmpACrwi — İlknur Başer (@ilknurbaser_) March 21, 2026

Arkadaşımız İsmail Arı’nın gazeteciliğinin şahidiyiz. Gözaltının onun haberlerini durdurmak için olduğunu biliyoruz. İsmail Arı serbest bırakılsın! https://t.co/ACvqCDNdnZ — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 21, 2026

İsmail Arı “halkı yanıltıcı”

değil

“halkı aydınlatıcı”

bilgi verir!

Sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/9cBMchniA7 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 21, 2026

Birgün Gazetesi’nin başarılı muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Suçlama da, gazeteci kimliği de yabancı değil.

Başarılı gazetecileri yıldırmak, diğerlerine gözdağı vermek amaçlı bu tür girişimler, isnat edilenin tam tersine,… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 21, 2026

İşte AKP Türkiyesi’nin bir gerçeği daha: Çağrıldığında ifadeye gidecek gazeteci ailesine bayram ziyaretinde gözaltına alındı!

Neymiş, halkı yanıltıcı bilgi yaymış! #İsmailArı halkı yanıltmaz, yolsuzlukları ortaya çıkarır, gerçeğin peşinde gazetecilik yapar!

Derhal serbest… https://t.co/a34pz8vjvg — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) March 21, 2026

Gazeteci kardeşim İsmail Arı ‘’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ‘’ suçlaması ile aile ziyaretine gitti Tokat’ta gözaltına alındı. https://t.co/moi6nPWw8d — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 21, 2026

İsmail'in tek bir haberini bulamazsınız ki belgeye/ bilgiye dayanmasın...

O, halka hiçbir zaman yalan söylemedi! https://t.co/L8QDDLUC0b — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) March 21, 2026

İsmail'in halka verdiği tek şey doğru bilgidir, ona yalanı şakayla bile söyletemezsiniz. İsmail bugüne kadar size ses oldu, şimdi İsmail'in sizin sesinize ihtiyacı var. #GazetecilikSuçDeğildir #İsmailArıSerbestBırakılsın https://t.co/6N4bcQ1AUo — Fatih Polat (@fpolat69) March 21, 2026

ismail kamu yararı için gazetecilik yapar, halkı yanıltmaz, bilgilendirir. arkadaşımızdır, kardeşimizdir. yanındayız. https://t.co/0GkzFVGbwy — fatih yaşlı (@fatih_yasli) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. İsmail Arı’ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor. İsmail’in haberlerini yalanlayamayanlar yargı sopasıyla gözaltına alıyorlar. https://t.co/dporPkiwq3 — Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 21, 2026

Yasama yürütme yargının tamamı elinde olan, muhalif liderleri dahi hapsedebilen mutlak bir iktidar neden hala gazeteci tutuklar düşünmekte fayda var: İttifak ortakları birbirlerinin her dosyasını zaten biliyor. Karşılıklı dosyalar, güzel bir susma dengesi. Gazeteci bu bilgiyi… https://t.co/wlVualbgPo — can gurses (@canitti) March 21, 2026

Birgün gazetesinin başarılı muhabiri İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.#gazeteciliksuçdeğildir @BirGun_Gazetesi @ismailari_ https://t.co/elKEdFi34I — Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor.



Durumu yakından takip ediyoruz.



Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz!



Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz. — Murat Emir (@muratemirchp) March 21, 2026

İSMAİL ARI GÖZALTINDA



Tek bir haberini bile yalanlayamadıkları, tertemiz, lekesiz bir gazetecilik sicili olan genç meslektaşım BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı, @ismailari_ yine (artık kabak tadı veren) "Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymamak" suçlamasından soruşturmak üzere… — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) March 21, 2026

İsmail kitabını anlatmıştı bize ve eklemişti:

“tutuklanmaktan, gözaltına alınmaktan korkmuyorum.

..ben doğru ne ise onu yaptım.

Gazetecilik yaptım.

Haberler yaptım.

Daha sonra kitaplar yazdım.”#BenDoğruNeyseOnuYaptım @ismailari_ pic.twitter.com/tyQQC4G6bc — Elif Akkaya (@Elif_AkkayaEli) March 21, 2026

Gören de kaçak, azılı bir suçlu söz konusu diye düşünür. Sürekli benzer suçlamalarla gazeteciler cezalandırılıyor. Bayram günü, Tokat’ta gözaltı yapılacak kadar vahim ne olabilir? En kötüsü bunların normalleşmesi… https://t.co/L48f6G73WP — Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) March 21, 2026