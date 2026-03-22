Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında: Emniyet'teki işlemleri devam ediyor

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

Gözaltında bulunan İsmail Arı, avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj paylaştı. Muhabirimiz Arı, mesajında şunları söyledi:

"Üç ay önceki bir video nedeniyle gözaltına alındım. Bayram ziyaretinden akşam alınıp 450 km kat edip Ankara'ya getirildim. Dosyama yeni tweetler ve eski videolarım eklenmeye devam ediyor. Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor. Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bahane arıyorlardı. Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun. Sevgiler..."