Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında: Emniyet'teki işlemleri tamamlandı

BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Arı'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

Güncel
  • 22.03.2026 05:00
  • Giriş: 22.03.2026 05:00
  • Güncelleme: 22.03.2026 13:22
Kaynak: Haber Merkezi
Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

TEPKİ YAĞDI: İSMAİL ARI GAZETECİDİR

İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun pek çok kesiminden tepki geldi.

Tepki gösterenler arasında yer alan birçok gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aydın, "İsmail Arı gazetecidir", "İsmail Arı yalnız değildir" mesajı verdi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

