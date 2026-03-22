Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında: Emniyet'teki işlemleri tamamlandı
BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi. Arı'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.
Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.
Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.
Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.
Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.
TEPKİ YAĞDI: İSMAİL ARI GAZETECİDİR
İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun pek çok kesiminden tepki geldi.
Tepki gösterenler arasında yer alan birçok gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aydın, "İsmail Arı gazetecidir", "İsmail Arı yalnız değildir" mesajı verdi.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
Gazeteci İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) March 22, 2026
Gazetecileri "hedef almayacağı" söylenerek yapılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır.
İsmail Arı,…
İsmail, gerçek bir gazetecidir, onun dışında söylenecek her şey boş laf. Mesleğe başladığı ilk günden bu yana nasıl gazetecilik yaptığının tanığıyım, katedecek çok yolu, yazacak çok haberi var. Ne suçlama, ne soruşturma, ne yargılama, ne de ceza onu habercilikten alıkoyabilir. https://t.co/UcqYJjDPn0— Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) March 21, 2026
Eğilip bükülmeden, kaleminin ve aklının onuruyla, halk için gazetecilik yapan arkadaşımız İsmail Arı yalnız değildir. https://t.co/xo7TGor4kd— Önder İşleyen (@ondrisleyen) March 21, 2026
Bayram ziyaretinde gözaltı!@BirGun_Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü.— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026
📌Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu… pic.twitter.com/0KNO59P4RJ
BirGün Gazetesi muhabiri ve üyemiz İsmail Arı, bayram ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.— DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 21, 2026
İsmail Arı’ya yöneltilen "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması, artık Türkiye’de gazetecileri susturmanın, gerçekleri örtbas etmenin ve basın özgürlüğüne… pic.twitter.com/bcUzjVdtrc
Dışarıda tek bir gazeteci bırakmamaya kararlılar… https://t.co/FfNmxoamJj— Yalçın Karatepe (@ykaratepe) March 21, 2026
Kamu kurumlarındaki yolsuzlukları, usulsüzlükleri, kayırmacı uygulamaları, haksız zenginleşme hikayelerini ve daha nice skandalı, BirGün'de onun kaleminden okudunuz. Ankara'da yaşayan ve çalışan gazeteci İsmail Arı, aile ziyareti için sadece 2 günlüğüne gittiği Tokat'tan dönmesi… pic.twitter.com/OgE2fyq5TF— Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 21, 2026
Arkadaşımız @ismailari_ Tokat’ta gözaltına alındı. Arı’nın Ankara’ya getirileceği öğrenildi.— ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 21, 2026
Muhabirimize yöneltilen suçlamayla ilgili henüz bir bilgiye ulaşılamadı. https://t.co/5dSMZR3QcH
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. Halka gerçeklerin ulaşmasını engellemek, gazetecileri baskıyla susturmak için her yolu deniyorlar. İsmail Arı’yı serbest bırakın. #gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/ArCnop6ibr— Timur Soykan (@timursoykan) March 21, 2026
Kalemden, gerçeklerden korkanlar yine devrede!— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 21, 2026
Gazeteci İsmail Arı halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışan bir basın emekçisidir.
Basına yönelen her baskı, halkın Anayasal haklarına vurulmuş bir darbedir.@BirGun_Gazetesi çalışanı İsmail Arı derhal serbest… https://t.co/Rsi52viHrp
#İsmailArı halka sadece ama sadece gercekleri sunan bir gazetecidir. Mensubu olduğu @BirGun_Gazetesi de halkın gazetesidir. İsmail Arı serbest bırakılsın.. https://t.co/5CnmpACrwi— İlknur Başer (@ilknurbaser_) March 21, 2026
Arkadaşımız İsmail Arı’nın gazeteciliğinin şahidiyiz. Gözaltının onun haberlerini durdurmak için olduğunu biliyoruz. İsmail Arı serbest bırakılsın! https://t.co/ACvqCDNdnZ— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 21, 2026
İsmail Arı “halkı yanıltıcı”— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 21, 2026
değil
“halkı aydınlatıcı”
bilgi verir!
Sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/9cBMchniA7
Birgün Gazetesi’nin başarılı muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 21, 2026
Suçlama da, gazeteci kimliği de yabancı değil.
Başarılı gazetecileri yıldırmak, diğerlerine gözdağı vermek amaçlı bu tür girişimler, isnat edilenin tam tersine,…
İşte AKP Türkiyesi’nin bir gerçeği daha: Çağrıldığında ifadeye gidecek gazeteci ailesine bayram ziyaretinde gözaltına alındı!— Utku Çakırözer (@utkucakirozer) March 21, 2026
Neymiş, halkı yanıltıcı bilgi yaymış! #İsmailArı halkı yanıltmaz, yolsuzlukları ortaya çıkarır, gerçeğin peşinde gazetecilik yapar!
Derhal serbest… https://t.co/a34pz8vjvg
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” bahanesiyle gözaltına alındı.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 21, 2026
Yargıyı sopa yaparak, iktidarınızı eleştiren her gazeteciyi susturmaya yönelik bu antidemokratik tutum kabul edilemez.
Gazetecilik suç değildir.
Haber yapmak, soru sormak… pic.twitter.com/AArJy96RCB
Gazeteci kardeşim İsmail Arı ‘’Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ‘’ suçlaması ile aile ziyaretine gitti Tokat’ta gözaltına alındı. https://t.co/moi6nPWw8d— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 21, 2026
İsmail'in tek bir haberini bulamazsınız ki belgeye/ bilgiye dayanmasın...— ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) March 21, 2026
O, halka hiçbir zaman yalan söylemedi! https://t.co/L8QDDLUC0b
İsmail'in halka verdiği tek şey doğru bilgidir, ona yalanı şakayla bile söyletemezsiniz. İsmail bugüne kadar size ses oldu, şimdi İsmail'in sizin sesinize ihtiyacı var. #GazetecilikSuçDeğildir #İsmailArıSerbestBırakılsın https://t.co/6N4bcQ1AUo— Fatih Polat (@fpolat69) March 21, 2026
ismail kamu yararı için gazetecilik yapar, halkı yanıltmaz, bilgilendirir. arkadaşımızdır, kardeşimizdir. yanındayız. https://t.co/0GkzFVGbwy— fatih yaşlı (@fatih_yasli) March 21, 2026
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. İsmail Arı’ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor. İsmail’in haberlerini yalanlayamayanlar yargı sopasıyla gözaltına alıyorlar. https://t.co/dporPkiwq3— Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 21, 2026
Yasama yürütme yargının tamamı elinde olan, muhalif liderleri dahi hapsedebilen mutlak bir iktidar neden hala gazeteci tutuklar düşünmekte fayda var: İttifak ortakları birbirlerinin her dosyasını zaten biliyor. Karşılıklı dosyalar, güzel bir susma dengesi. Gazeteci bu bilgiyi… https://t.co/wlVualbgPo— can gurses (@canitti) March 21, 2026
Birgün gazetesinin başarılı muhabiri İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.#gazeteciliksuçdeğildir @BirGun_Gazetesi @ismailari_ https://t.co/elKEdFi34I— Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik) March 21, 2026
Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor.— Murat Emir (@muratemirchp) March 21, 2026
Durumu yakından takip ediyoruz.
Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz!
Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz.
İSMAİL ARI GÖZALTINDA— Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) March 21, 2026
Tek bir haberini bile yalanlayamadıkları, tertemiz, lekesiz bir gazetecilik sicili olan genç meslektaşım BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı'yı, @ismailari_ yine (artık kabak tadı veren) "Yanıltıcı bilgiyi alenen yaymamak" suçlamasından soruşturmak üzere…
İsmail kitabını anlatmıştı bize ve eklemişti:— Elif Akkaya (@Elif_AkkayaEli) March 21, 2026
“tutuklanmaktan, gözaltına alınmaktan korkmuyorum.
..ben doğru ne ise onu yaptım.
Gazetecilik yaptım.
Haberler yaptım.
Daha sonra kitaplar yazdım.”#BenDoğruNeyseOnuYaptım @ismailari_ pic.twitter.com/tyQQC4G6bc
Gören de kaçak, azılı bir suçlu söz konusu diye düşünür. Sürekli benzer suçlamalarla gazeteciler cezalandırılıyor. Bayram günü, Tokat’ta gözaltı yapılacak kadar vahim ne olabilir? En kötüsü bunların normalleşmesi… https://t.co/L48f6G73WP— Gökçer Tahincioğlu (@gtahincioglu) March 21, 2026
Kaç rezaleti ortaya döktü, saklanan kaç gerçeği açığa çıkardı…#İsmailArıYalnızDeğil Neden bayram günü, neden Tokat’ta ailesinin yanından alınıyor sorusunun yanıtı belli!— zeynep altıok akatlı (@zeynabelle) March 21, 2026
Bunları sormak da yersiz zira zaten ortada suç yok, gerekçe yok!!! https://t.co/G7Gu3Zn9uP
Gerçeğin peşinden giden gazetecileri susturamazsınız.— Cevdet Akay (@cevdetakaychp) March 21, 2026
İsmail Arı gazetecidir!#GazetecilikSuçDeğildir@ismailari_ https://t.co/OejhTTFk9B
Gazetecilik suç değildir.— Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) March 21, 2026
İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır.@ismailari_@BirGun_Gazetesi https://t.co/Y73U1wAT1F