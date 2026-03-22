Muhabirimiz İsmail Arı gözaltında: Savcılık ifadesini almadan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı, aile ziyareti için gittiği Tokat’ta gözaltına alındı.

Arı'nın gözaltına alınmasına toplumun her kesiminden tepki yağdı.

Eşinin aile evinin bulunduğu Turhal ilçesinde dün akşam (21 Mart) saat 22.10 sularında gözaltına alınan Arı, bu sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Gözaltında bulunan muhabirimize, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

ARA VERİLMİŞTİ: İFADE İŞLEMLERİ YENİDEN BAŞLADI

Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirilen İsmail Arı'nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

İsmail Arı'nın Emniyet'teki ifade işlemlerine ara verildi.

Bir saati aşkın aranın ardından Arı'nın Emniyet'teki ifade işlemleri yeniden başladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İsmail Arı'nın saatler süren ifade işlemi, 18.50 sularında sona erdi. Arı, saat 20.00'de adliyeye sevk edildi.

İSMAİL ARI, İFADESİ ALINMADAN TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Savcılık, Arı’nın ifadesini almadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Avukatlar Taylan Arı, Gizem Özdem, Deniz Özgün Kaplan, Kerem Altıparmak, Nazım Ülger, İlhan Cihaner, İsmail Arı’nın savunmasını yapmak üzere Ankara Adliyesi’ne geldi.

İSMAİL ARI'DAN KAMUOYUNA MESAJ

Gözaltında bulunan İsmail Arı, avukatları aracılığıyla kamuoyuna mesaj paylaştı. Muhabirimiz Arı, mesajında şunları söyledi: