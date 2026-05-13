Muhabirimiz İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi: İlk duruşma 5 Haziran'da

BirGün/Ankara

52 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede gazeteci Arı’ya ‘yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘gizliliğin ihlali’ suçlamaları yöneltildi.

Savcılık, suçlamalara gerekçe olarak Arı’nın YouTube programındaki açıklamaları ile sosyal medya paylaşımlarını gösterdi. İddianamede, Arı’nın BirGün TV’de katıldığı programda Erdoğan ailesinin 20 vakfın yönetiminde bulunması ve bu vakıflara aktarılan kamu kaynaklarına ilişkin ifadelerinin ‘yanıltıcı bilgi’ niteliğinde olduğu öne sürüldü.

PAYLAŞIMLAR DA SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

İddianamede ayrıca Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı üç ayrı paylaşım da suçlama konusu yapıldı.

Bunlar arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mezun olduğu imam hatip lisesi arazisinde bulunan tarihi yapıların gözden çıkarılması haberine ilişkin paylaşımı, hakim ve savcı atamalarındaki usulsüzlüklere dair ifadeleri ve Arı’nın ortaya çıkardığı ‘Yunus Emre Vakfı’nda yaşandığı iddia edilen yolsuzluk’ olarak bilinen dosyaya ilişkin paylaşımı yer aldı.

8 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 285. maddesi kapsamında ise 'gizliliğin ihlali' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Arı’nın halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasından 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin ihlali suçlamasından da yine 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması, suçun "zincirleme" olduğu iddiasıyla toplamda 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA 5 HAZİRAN'DA

İddianame Ankara 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken tensip zaptı da açıklandı. Buna göre Arı'nın yargılandığı davada ilk duruşma 5 Haziran'da görülecek.