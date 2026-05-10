Muhabirimiz İsmail Arı'nın annesinden çağrı: Oğlumu serbest bırakın!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 49 gündür Sincan Cezaevi’nde.

İsmail Arı'nın annesi Nurhayat Arı, Anneler Günü'nde oğlunun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Nurhayat Arı, videolu mesajında, "Bugün Anneler Günü ama oğlum İsmail Arı sadece gazetecilik yaptığı için yanımda değil, cezaevinde. Oğlumu serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

49 gündür Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan muhabirimiz İsmail Arı'nın annesinden çağrı: "Bugün Anneler Günü ama oğlum İsmail Arı sadece gazetecilik yaptığı için yanımda değil, cezaevinde. Oğlumu serbest bırakın"https://t.co/sMUTlW7L3z pic.twitter.com/H9YMTumGTK — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 10, 2026

49 GÜNDÜR CEZAEVİNDE

Muhabirimiz İsmail Arı, eşinin ailesini ziyaret ettiği Tokat’ta 21 Mart Cumartesi gecesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. O gece polisler tarafından Ankara’ya getirilen Arı, 22 Mart Pazar sabahından akşam 20.00’ye kadar Emniyet’te ifade vermişti.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Arı’nın ifadesi savcı tarafından alınmamıştı. Savcı, Arı’yı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliği ise “adli tedbirlerin yetersiz kalacağı” iddiasıyla muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanması yönünde karar vermişti. Arı, 22 Mart Pazar gecesi Sincan Cezeavi’ne götürülmüştü.