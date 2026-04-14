Muhabirimiz İsmail Arı'nın cezaevinden ilk görüntüsü

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmal Arı, ilk kez Sincan Cezaevi'nde ailesi ile birlikte açık görüşte bir araya geldi.

Ailesiyle görüşen muhabirimiz İsmail Arı'nın cezaevine girdikten sonra ilk görüntüsü paylaşıldı.

"GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

İsmail Arı, bugün BirGün'de yayınlanan "Tutuklanmama gerekçe olan haber - 2" başlıklı yazısında gazetecilikten vazgeçmeyeceğini vurgulamıştı.

Arı, yazısında, "Bayram günü aile ziyaretine gittiğim Tokat’ın Turhal ilçesinde, ocak ayında yayımlanan bir video gerekçe gösterilerek gözaltına alınıp tutuklandım. Gözaltındayken soruşturma dosyasına yine güncel olmayan üç haber ve video daha eklendi. Daha önce ne zaman çağrılsam gidip ifade verdiğim bir savcıya bu kez ifade bile veremeden bayramın üçüncü günü tutuklanıp cezaevine gönderildim" ifadelerini kullanmıştı.

"Anayasa’da 'Basın hürdür, sansür edilemez' denmesine karşın tutuklandım" diyen Arı, "Anayasa’yı çiğnediler. Benim gazetecilik yapmamı istemediler; bu yüzden cezaevindeyim. Ancak ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullanmıştı.