Muhabirimiz İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor: Sosyal medyada Türkiye gündemine girdi!
BirGün muhabiri İsmail Arı'nın bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Çok sayıda isim, Arı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu. İsmail Arı'nın gözaltına alınması, X sosyal medya platformunun Türkiye gündemine girdi.
Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi.
İsmail Arı'nın gözaltına alınması X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 9. sıraya girdi.
Kullanılar, İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Arı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.
TEPKİLER BÜYÜYOR
Siyasiler, gazeteciler, basın meslek örgütleri, bilim insanları başta olmak üzere İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
İsmail Arı Yalnız Değildir!— SOL Parti (@solpartibilgi) March 22, 2026
BirGün Gazetesi halkın sesidir, susturulamaz.
15.00 - Yüksel caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeyiz https://t.co/QBURNRyPNN
BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti sırasında gözaltına alındı.
Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz.
Gazetecilik suç değildir.
Haber yapmak, soru sormak ve kamuoyunu bilgilendirmek suç değildir.
İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!…— Hikmet Yalım Halıcı (@yalimhalici) March 22, 2026
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı derhal serbest bırakılsın. #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/DwXjLjmZ3F— TMMOB (@TMMOB1954) March 22, 2026
İsmail Arı halka gerçekleri anlatan bir gazetecidir.— aziz çelik (@Emegin_Halleri) March 22, 2026
Gazetecilik suç değildir.
İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!@BirGun_Gazetesi @ismailari_ pic.twitter.com/Wmo2y7G6jA
İsmail Arı halka hakikat ışığı tutan gazetecilerdendir. Yanındayız. @ismailari_ https://t.co/Zd78fyfATS— hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) March 22, 2026
İsmail Arı gazetecidir. Hem de çok iyi bir gazeteci. https://t.co/aztI37URgv— nesrin nas (@Nesrinnas) March 22, 2026
AKP'lilerin yolsuzluklarını, tarikatların arsızlıklarını, hırsızlığı, yağmayı, soygun düzenini araştırıp yazan gazeteci İsmail Arı'nın, bayram günü aile ziyareti sırasında gözaltına alındığını öğrendim.— Hasan Öztürkmen (@hasanozturkmen) March 22, 2026
İsmail Arı gazetecidir.
Gözaltına alınması gerekenler, onun haberlerine konu… pic.twitter.com/11ZE19gTpJ
İsmail Arı, halkın haber alma hakkını gözardı etmeden , tüm baskılara, yıldırma çabalarına rağmen, bilgi ve belgelerle gerçekleri ortaya koymaya, mesleğini yapmaya devam eden onurlu bir genç gazetecidir. #ismailarıserbestbırakılsın #gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/pcm4988Ufd— Sebahat Karakoyun (@ssenyaprak) March 22, 2026
İsmail Arı çok çok iyi bir gazetecidir, mutlaka serbest kalmalıdır. ✍️📰⚖️ https://t.co/H3e259Fy62— Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) March 22, 2026
İsmail Arı, gazetecidir. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/OiWqkhotf5— KAYIHAN PALA (@KAYIHANPALA) March 22, 2026
Gazeteci "halkı yanıltıcı bilgiyi" yaymaz! GAZETECİ, HALKTAN GİZLENENLERİ yani GERÇEĞİ YAZAR.— Fatoş Erdoğan (@puleragema) March 22, 2026
Gözaltılar, baskılar, erişim engeli ve tutuklamalarla gerçeği sansürleme çabanız boştur...
Gazeteci arkadaşımız İsmail Arı (@ismailari_) yalnız değildir. https://t.co/DCRSiG5FHH
Gazetecileri "hedef almayacağı" söylenerek yapılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır.— Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) March 22, 2026
İsmail Arı, gazetecidir. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/4BqgzaeSdV
İsmail Arı dürüst, çalışkan ve ödüllü bir gazetecidir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, gerçekleri haberleştirmek suç değildir. #ismailarıserbestbırakılsın çünkü #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/6eRiEbC4bE— Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) March 22, 2026
Gazeteci İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi.— ÇGD (@cgdgenelmerkez) March 22, 2026
Gazetecileri "hedef almayacağı" söylenerek yapılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır.
İsmail Arı,…
Bu toplumun namuslu, haysiyetli çocukları sussun, kenara çekilsin istiyorlar. İsmail Arı sadece gazetecidir ve gazetecilik suç değildir! https://t.co/i1IpXYFjCL
İsmail Arı, halkın gerçekleri öğrenmesi için kalemini kullanan gazetecidir, baskıyla korkutamazsınız.— İsmail Hakkı Tombul (@ismail_tombul) March 22, 2026
İsmail 'i serbest bırakın. https://t.co/av1T4KNsNa
Bayram ziyaretinde gözaltı!@BirGun_Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü.— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026
📌Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu… pic.twitter.com/0KNO59P4RJ
Birgün Gazetesi’nin başarılı muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 21, 2026
Suçlama da, gazeteci kimliği de yabancı değil.
Başarılı gazetecileri yıldırmak, diğerlerine gözdağı vermek amaçlı bu tür girişimler, isnat edilenin tam tersine,…
Gazeteci İsmail Arı— Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) March 21, 2026
“halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan gözaltına alınmış.
Eğer gerçekten böyle yapmış olsa hiç şüpheniz olmasın gözaltına alınmaz, iktidarın baş tacı olurdu.
Hatta yandaş kanallarda dövize endeksli maaşlarla ihya olurdu!
Gerçeğin bedeli gözaltı,…
Arkadaşımız İsmail Arı’nın gazeteciliğinin şahidiyiz. Gözaltının onun haberlerini durdurmak için olduğunu biliyoruz. İsmail Arı serbest bırakılsın! https://t.co/ACvqCDNdnZ— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 21, 2026
Sevgili gazeteci arkadaşımız İsmail Arı’yı gözaltına almışlar.— Alper Taş (@alper_tas) March 21, 2026
“Halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma” suçu işlemişmiş İsmail.
İsmail majestelerinin gazetecilerine benzemez.
Devrimci bir gazetecidir.
Halkı yanıltmaz, halka gerçekleri sunar, halkı bilgilendirir.
İsmail Arı’yı… https://t.co/a6bb98FuXh
"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlaması, halka her dakika yalan söyleyenlerin, iktidarını yalan üzerine kuranların yeni "oyuncağı" oldu!— Sevda Karaca (@sevdakaraca) March 21, 2026
Mehmet Türkmen'den sonra İsmail Arı da aynı saçmalıkla suçlanıyor.
Bu mesnetsiz suçlamalarla yalan düzeninizi aklayamazsınız.… https://t.co/FtIaVfbSd4
Eğilip bükülmeden, kaleminin ve aklının onuruyla, halk için gazetecilik yapan arkadaşımız İsmail Arı yalnız değildir. https://t.co/xo7TGor4kd— Önder İşleyen (@ondrisleyen) March 21, 2026
Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor.— Murat Emir (@muratemirchp) March 21, 2026
Durumu yakından takip ediyoruz.
Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz!
Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz.
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. Yazdığı haberlerden rahatsız olanlar, yine aynı saçma gerekçeye sığındı: Halkı yanıltıcı bilgi!— bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 21, 2026
Arkadaşımızı serbest bırakın! https://t.co/3Pic7G8Rkm
Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. İsmail Arı’ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor. İsmail’in haberlerini yalanlayamayanlar yargı sopasıyla gözaltına alıyorlar. https://t.co/dporPkiwq3— Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 21, 2026
İsmail Arı “halkı yanıltıcı”— Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 21, 2026
değil
“halkı aydınlatıcı”
bilgi verir!
Sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/9cBMchniA7
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” bahanesiyle gözaltına alındı.— Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 21, 2026
Yargıyı sopa yaparak, iktidarınızı eleştiren her gazeteciyi susturmaya yönelik bu antidemokratik tutum kabul edilemez.
Gazetecilik suç değildir.
Haber yapmak, soru sormak… pic.twitter.com/AArJy96RCB
İsmail Arı Halka yanıltıcı bilgiler vermekten gözaltına alınmış.— Tahsin Ocaklı (@tahsinocakli) March 21, 2026
Gazetecilik suç değildir.
Halka gerçek bilgileri aktaran gazetecilerden korkuyorlar.
Hukuk dışı yollarla, sindirmek ve korkutmak için yapıldığını herkes biliyor. @ismailari_ Yanlız değildir https://t.co/TWhorLpQ4o
Gazetecilik susturulamaz!— Evrim Rızvanoğlu (@RizvanogluEvrim) March 21, 2026
İsmail Arı’nın gözaltına alınması, yalnızca bir gazeteciye değil; basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına verilmek istenen açık bir gözdağıdır.
Haber yapmak suç değildir. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır. https://t.co/rTUnrL95Bm
İsmail Arı halka hiçbir zaman yalan söylemedi. Bunun için gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını doğru haber yapan gazetecileri cezalandırmak için kullanıyorlar. İsmail Arı tertemiz, çok başarılı bir gazetecidir. https://t.co/bpwsOqjIa4— Timur Soykan (@timursoykan) March 21, 2026
Kalemden, gerçeklerden korkanlar yine devrede!— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 21, 2026
Gazeteci İsmail Arı halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışan bir basın emekçisidir.
Basına yönelen her baskı, halkın Anayasal haklarına vurulmuş bir darbedir.@BirGun_Gazetesi çalışanı İsmail Arı derhal serbest… https://t.co/Rsi52viHrp
Gazeteci İsmail Arı, bayram için ailesini ziyarete gittiği Tokat’ta gözaltına alındı…— Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU (@nurhayataltaca) March 21, 2026
Arı’ya yöneltilen suçlama: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.”
Bunun Türkçesi açık: Basını susturmaya çalışıyorsunuz.
Bayramda bile gazetecileri hedef alacak kadar tahammülsüz bir…
Halkı yanıltıcı bilgiyi yıllardır verenler, bunları haber yapanları suçlu ilan ediyor.— Mısra ÖZ (@misra_oz) March 21, 2026
İsmail Arı gazeteci ve sadece görevini yapıyor.
Keşke herkes görevini yapsa ve bu görevi kötüye kullanmasa…
Meslektaşımız, üyemiz İsmail Arı'nın bayram günü. gece vakti ailesinin memleketinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirilmesi peşinen cezalandırma uygulamasıdır, kınıyoruz!— Gazeteciler Cemiyeti (@Cemiyet1946) March 22, 2026
Birgün'deki meslektaşlarımızın çağrısına katılıyoruz, tüm gazetecileri bugün saat 15.00'te İnsan Hakları… https://t.co/RgfZ3ZaJqK
Bayram ziyareti için bulunduğu şehirde bir gazeteciyi gözaltına almak ve Ankara’ya getirmek…— Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) March 21, 2026
Bu bir hukuk uygulaması değil, açık bir gözdağıdır. Ve yıldırmaya çalışmaktır!
Oysa Ankara’da ikamet eden birine davet gönderilse gelirdi. Daha önce defalarca geldi, ifade verdi.
Amaç… pic.twitter.com/o9t5t2PiMm
Yoksulluk derinleşirken, cemaat-vakıf karanlığı kamu kaynaklarıyla semirirken susan bir medya istiyorlar.— Dr.Asu Kaya (@AsuKaya80TBMM) March 22, 2026
Gazeteci İsmail Arı’nın Bayram sabahı gözaltına alınma sebebi "yanıltıcı bilgiler" değil, halkın gözünden kaçırdığınız "gerçek" yolsuzlukları yüzünüze vurmaktır!… https://t.co/hY4GsWsesc