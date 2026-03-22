Muhabirimiz İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor: Sosyal medyada Türkiye gündemine girdi!

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi.

İsmail Arı'nın gözaltına alınması X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 9. sıraya girdi.

Kullanılar, İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Arı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Siyasiler, gazeteciler, basın meslek örgütleri, bilim insanları başta olmak üzere İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

BirGün muhabiri İsmail Arı, bayramda aile ziyareti sırasında gözaltına alındı. Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz. Gazetecilik suç değildir. Haber yapmak, soru sormak ve kamuoyunu bilgilendirmek suç değildir. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!…

İsmail Arı gazetecidir. Hem de çok iyi bir gazeteci. https://t.co/aztI37URgv

İsmail Arı, halkın haber alma hakkını gözardı etmeden , tüm baskılara, yıldırma çabalarına rağmen, bilgi ve belgelerle gerçekleri ortaya koymaya, mesleğini yapmaya devam eden onurlu bir genç gazetecidir. #ismailarıserbestbırakılsın #gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/pcm4988Ufd

İsmail Arı çok çok iyi bir gazetecidir, mutlaka serbest kalmalıdır. ✍️📰⚖️ https://t.co/H3e259Fy62

Gazeteci "halkı yanıltıcı bilgiyi" yaymaz! GAZETECİ, HALKTAN GİZLENENLERİ yani GERÇEĞİ YAZAR. Gözaltılar, baskılar, erişim engeli ve tutuklamalarla gerçeği sansürleme çabanız boştur... Gazeteci arkadaşımız İsmail Arı ( @ismailari_ ) yalnız değildir. https://t.co/DCRSiG5FHH

Gazetecileri "hedef almayacağı" söylenerek yapılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır. İsmail Arı, gazetecidir. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/4BqgzaeSdV

İsmail Arı dürüst, çalışkan ve ödüllü bir gazetecidir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek, gerçekleri haberleştirmek suç değildir. #ismailarıserbestbırakılsın çünkü #gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/6eRiEbC4bE

Gazeteci İsmail Arı aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Gazetecileri "hedef almayacağı" söylenerek yapılan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" düzenlemesi bugün mesleğimizi hedef almanın bir rutini haline gelmiş durumdadır. İsmail Arı,…

Bu toplumun namuslu, haysiyetli çocukları sussun, kenara çekilsin istiyorlar. İsmail Arı sadece gazetecidir ve gazetecilik suç değildir! https://t.co/i1IpXYFjCL

İsmail Arı, halkın gerçekleri öğrenmesi için kalemini kullanan gazetecidir, baskıyla korkutamazsınız.

İsmail 'i serbest bırakın. https://t.co/av1T4KNsNa — İsmail Hakkı Tombul (@ismail_tombul) March 22, 2026

Bayram ziyaretinde gözaltı!@BirGun_Gazetesi muhabiri İsmail Arı, bayramı ailesiyle geçirmek için gittiği Tokat’ta gözaltına alınarak Ankara’ya götürüldü.



📌Haberleri nedeniyle hakkında şimdiye dek çok sayıda soruşturma açılan meslektaşımızın maruz kaldığı bu hukuksuzluğu… pic.twitter.com/0KNO59P4RJ — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) March 21, 2026

Birgün Gazetesi’nin başarılı muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Suçlama da, gazeteci kimliği de yabancı değil.

Başarılı gazetecileri yıldırmak, diğerlerine gözdağı vermek amaçlı bu tür girişimler, isnat edilenin tam tersine,… — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı

“halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçundan gözaltına alınmış.



Eğer gerçekten böyle yapmış olsa hiç şüpheniz olmasın gözaltına alınmaz, iktidarın baş tacı olurdu.

Hatta yandaş kanallarda dövize endeksli maaşlarla ihya olurdu!



Gerçeğin bedeli gözaltı,… — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) March 21, 2026

Arkadaşımız İsmail Arı’nın gazeteciliğinin şahidiyiz. Gözaltının onun haberlerini durdurmak için olduğunu biliyoruz. İsmail Arı serbest bırakılsın! https://t.co/ACvqCDNdnZ — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) March 21, 2026

Sevgili gazeteci arkadaşımız İsmail Arı’yı gözaltına almışlar.



“Halkı yanıltıcı bilgiyi alanen yayma” suçu işlemişmiş İsmail.



İsmail majestelerinin gazetecilerine benzemez.



Devrimci bir gazetecidir.



Halkı yanıltmaz, halka gerçekleri sunar, halkı bilgilendirir.



İsmail Arı’yı… https://t.co/a6bb98FuXh — Alper Taş (@alper_tas) March 21, 2026

"Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlaması, halka her dakika yalan söyleyenlerin, iktidarını yalan üzerine kuranların yeni "oyuncağı" oldu!



Mehmet Türkmen'den sonra İsmail Arı da aynı saçmalıkla suçlanıyor.



Bu mesnetsiz suçlamalarla yalan düzeninizi aklayamazsınız.… https://t.co/FtIaVfbSd4 — Sevda Karaca (@sevdakaraca) March 21, 2026

Eğilip bükülmeden, kaleminin ve aklının onuruyla, halk için gazetecilik yapan arkadaşımız İsmail Arı yalnız değildir. https://t.co/xo7TGor4kd — Önder İşleyen (@ondrisleyen) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı, bayramda ailesini ziyaret için gittiği Tokat’ta in gözaltına alınarak Ankara’ya getiriliyor.



Durumu yakından takip ediyoruz.



Bayramda bile gazeteciler ve gerçeklerle savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz!



Gerçeklerden ve onları yazanlardan korkuyorsunuz. — Murat Emir (@muratemirchp) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. Yazdığı haberlerden rahatsız olanlar, yine aynı saçma gerekçeye sığındı: Halkı yanıltıcı bilgi!



Arkadaşımızı serbest bırakın! https://t.co/3Pic7G8Rkm — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı. İsmail Arı’ya “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltiliyor. İsmail’in haberlerini yalanlayamayanlar yargı sopasıyla gözaltına alıyorlar. https://t.co/dporPkiwq3 — Ersin Eroğlu (@ersineroglu_) March 21, 2026

İsmail Arı “halkı yanıltıcı”

değil

“halkı aydınlatıcı”

bilgi verir!

Sonuna kadar arkasındayız! https://t.co/9cBMchniA7 — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) March 21, 2026

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” bahanesiyle gözaltına alındı.

Yargıyı sopa yaparak, iktidarınızı eleştiren her gazeteciyi susturmaya yönelik bu antidemokratik tutum kabul edilemez.



Gazetecilik suç değildir.

Haber yapmak, soru sormak… pic.twitter.com/AArJy96RCB — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 21, 2026

İsmail Arı Halka yanıltıcı bilgiler vermekten gözaltına alınmış.

Gazetecilik suç değildir.

Halka gerçek bilgileri aktaran gazetecilerden korkuyorlar.

Hukuk dışı yollarla, sindirmek ve korkutmak için yapıldığını herkes biliyor. @ismailari_ Yanlız değildir https://t.co/TWhorLpQ4o — Tahsin Ocaklı (@tahsinocakli) March 21, 2026

Gazetecilik susturulamaz!



İsmail Arı’nın gözaltına alınması, yalnızca bir gazeteciye değil; basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına verilmek istenen açık bir gözdağıdır.



Haber yapmak suç değildir. İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır. https://t.co/rTUnrL95Bm — Evrim Rızvanoğlu (@RizvanogluEvrim) March 21, 2026

İsmail Arı halka hiçbir zaman yalan söylemedi. Bunun için gözaltına alındı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasını doğru haber yapan gazetecileri cezalandırmak için kullanıyorlar. İsmail Arı tertemiz, çok başarılı bir gazetecidir. https://t.co/bpwsOqjIa4 — Timur Soykan (@timursoykan) March 21, 2026

Kalemden, gerçeklerden korkanlar yine devrede!



Gazeteci İsmail Arı halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışan bir basın emekçisidir.



Basına yönelen her baskı, halkın Anayasal haklarına vurulmuş bir darbedir.@BirGun_Gazetesi çalışanı İsmail Arı derhal serbest… https://t.co/Rsi52viHrp — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 21, 2026

Gazeteci İsmail Arı, bayram için ailesini ziyarete gittiği Tokat’ta gözaltına alındı…



Arı’ya yöneltilen suçlama: “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma.”



Bunun Türkçesi açık: Basını susturmaya çalışıyorsunuz.



Bayramda bile gazetecileri hedef alacak kadar tahammülsüz bir… — Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU (@nurhayataltaca) March 21, 2026

Halkı yanıltıcı bilgiyi yıllardır verenler, bunları haber yapanları suçlu ilan ediyor.

İsmail Arı gazeteci ve sadece görevini yapıyor.

Keşke herkes görevini yapsa ve bu görevi kötüye kullanmasa… — Mısra ÖZ (@misra_oz) March 21, 2026

Meslektaşımız, üyemiz İsmail Arı'nın bayram günü. gece vakti ailesinin memleketinden gözaltına alınıp Ankara'ya getirilmesi peşinen cezalandırma uygulamasıdır, kınıyoruz!

Birgün'deki meslektaşlarımızın çağrısına katılıyoruz, tüm gazetecileri bugün saat 15.00'te İnsan Hakları… https://t.co/RgfZ3ZaJqK — Gazeteciler Cemiyeti (@Cemiyet1946) March 22, 2026

Bayram ziyareti için bulunduğu şehirde bir gazeteciyi gözaltına almak ve Ankara’ya getirmek…

Bu bir hukuk uygulaması değil, açık bir gözdağıdır. Ve yıldırmaya çalışmaktır!

Oysa Ankara’da ikamet eden birine davet gönderilse gelirdi. Daha önce defalarca geldi, ifade verdi.

Amaç… pic.twitter.com/o9t5t2PiMm — Tekin Yayınevi (@TekinYayinevi) March 21, 2026