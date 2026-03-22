Muhabirimiz İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor: Sosyal medyada Türkiye gündemine girdi!

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Çok sayıda isim, Arı'nın gözaltına alınmasına tepki göstererek serbest bırakılması çağrısında bulundu. İsmail Arı'nın gözaltına alınması, X sosyal medya platformunun Türkiye gündemine girdi.

  22.03.2026 11:03
Muhabirimiz İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor: Sosyal medyada Türkiye gündemine girdi!
Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, bu sabah saatlerinde Ankara'ya getirildi.

İsmail Arı'nın gözaltına alınması X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 9. sıraya girdi.

Kullanılar, İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepki gösterirken, Arı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Siyasiler, gazeteciler, basın meslek örgütleri, bilim insanları başta olmak üzere İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

