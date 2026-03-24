Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanması Edirne'de protesto edildi

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepkiler devam ediyor. Edirne BirGün Okur İnisiyatifi, Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraçlar Caddesi’nde gerçekleşen açıklamaya; çok sayıda yurttaş ve BirGün okurları destek verdi.

Açıklamayı BirGün Okur İnisiyatifi adına Yaren Çolak okudu.

"SİYASİ KUMPAS"

Edirne BirGün Okur İnisiyatifi olarak AKP iktidarının yargıyı bir operasyon aparatına dönüştürmesine ve gazeteciliği suç ilan etmesine karşı toplandıklarını belirten Çolak şunları söyledi: “İsmail Arı, tamamen siyasi bir kumpasla özgürlüğünden mahrum bırakıldı.

İsmail tutuklu; çünkü bu ülkede halkın bütçesinin "vakıf" maskesi takmış karanlık yapılara akıtılmasına, kamu kaynaklarının parsel parsel yandaşlara peşkeş çekilmesine sessiz kalmadı. İsmail bugün Sincan’da; çünkü AKP iktidarının belediyeler eliyle yandaş kasalara aktardığı milyonları, adrese teslim ihale çarklarını, halkın arazilerinin nasıl yağmalandığını belge belge ortaya döktü. Bu talan düzeninde yolsuzluğu teşhir etmek, rantın tekerine çomak sokmak, siyasal iktidar nezdinde en büyük suç!”

"DEZENFORMASYON DEĞİL, SUÇÜSTÜ YAKALANMA TELAŞI!"

“İsmail’in "halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla" suçlanması, hakikati hapsetme gayretinden başka bir şey değildir” diyen Çolak şöyle devam etti: “Tutuklama gerekçesi olarak Bilal Erdoğan’ın yönetici olduğu vakıflara ilişkin BirGün TV’de yaptığı konuşma gösterilen İsmail’in "suçunun gerçek adı” ise Halkı aydınlatıcı bilgiyi yaymadır!

Bayram ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınan, Ankara’ya getirilen ve savcı karşısına dahi çıkarılmadan jet hızıyla Sincan’a gönderilen İsmail üzerinden verilmek istenen mesaj açıktır: Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.”