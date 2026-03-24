Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanması Kırklareli, Bartın ve Edirne'de protesto edildi

BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepkiler devam ediyor.

BirGün Okurları Edirne, Bartın ve Kırklareli'nde İsmail Arı'nın tutuklanmasına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne BirGün Okur İnisiyatifi, Arı’nın tutuklanmasına tepki göstermek için basın açıklaması gerçekleştirdi. Saraçlar Caddesi’nde gerçekleşen açıklamaya; çok sayıda yurttaş ve BirGün okurları destek verdi.

Açıklamayı BirGün Okur İnisiyatifi adına Yaren Çolak okudu.

"SİYASİ KUMPAS"

Edirne BirGün Okur İnisiyatifi olarak AKP iktidarının yargıyı bir operasyon aparatına dönüştürmesine ve gazeteciliği suç ilan etmesine karşı toplandıklarını belirten Çolak şunları söyledi: “İsmail Arı, tamamen siyasi bir kumpasla özgürlüğünden mahrum bırakıldı.

İsmail tutuklu; çünkü bu ülkede halkın bütçesinin "vakıf" maskesi takmış karanlık yapılara akıtılmasına, kamu kaynaklarının parsel parsel yandaşlara peşkeş çekilmesine sessiz kalmadı. İsmail bugün Sincan’da; çünkü AKP iktidarının belediyeler eliyle yandaş kasalara aktardığı milyonları, adrese teslim ihale çarklarını, halkın arazilerinin nasıl yağmalandığını belge belge ortaya döktü. Bu talan düzeninde yolsuzluğu teşhir etmek, rantın tekerine çomak sokmak, siyasal iktidar nezdinde en büyük suç!”

"DEZENFORMASYON DEĞİL, SUÇÜSTÜ YAKALANMA TELAŞI!"

“İsmail’in "halkı yanıltıcı bilgiyi yaymakla" suçlanması, hakikati hapsetme gayretinden başka bir şey değildir” diyen Çolak şöyle devam etti: “Tutuklama gerekçesi olarak Bilal Erdoğan’ın yönetici olduğu vakıflara ilişkin BirGün TV’de yaptığı konuşma gösterilen İsmail’in "suçunun gerçek adı” ise Halkı aydınlatıcı bilgiyi yaymadır!

Bayram ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınan, Ankara’ya getirilen ve savcı karşısına dahi çıkarılmadan jet hızıyla Sincan’a gönderilen İsmail üzerinden verilmek istenen mesaj açıktır: Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.”

Bartın

"KARANLIĞI YAZMASIN İSTİYORLAR"

Bartın'da ve Kırklareli'nde de İsmail Arı'nın tutuklanması protesto edildi. Basın açıklamasına BirGün okurları, CHP, SOL Parti, KESK, Eğitim Sen, Tüm Emekliler Sendikası ve demokratik kitle örgütleri katıldı.

Ortak basın açıklamasında, "İsmail Arı, bayram günü aile ziyaretinde bulunduğu ev basılarak alelacele gözaltına alınıp tutuklandı. Çünkü yolsuzluk dosyasını haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor" denildi.

Açıklamada, bu hukuksuz uygulamaya derhal son verilmesi, İsmail Arı ve tutuklu bütün gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün burada, Birgün Gazetesi yazarı İsmail Arı’ya yönelik hukuksuz tutuklamaya karşı sesimizi yükseltmek için toplandık.

İsmail Arı, gerçek gazetecilik yaptığı için tutuklandı. Bir ay önce de gazeteci Alican Uludağ tutuklanmıştı. Merdan Yanardağ ve onlarca gazeteci daha gerçek gazetecilik yaptıkları için uzun süredir tutuklu. Oysa onlar yalnız hakikatin peşinde olan, yalnız bu halkın çıkarlarının peşinde koşan gerçek gazetecilerdir.

İsmail Arı uzun zamandır çok önemli haberlere imza atıyordu ve bu nedenle hedef alınıyordu. Yazdığı haberler çok ses getiriyor ve bu haberlerden belli çevreler rahatsızlık duyuyordu. İşte bunun için İsmail Arı, bayram günü aile ziyaretinde bulunduğu ev basılarak alelacele gözaltına alınıp tutuklandı. Çünkü yolsuzluk dosyasını haber yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor.

Kırklareli

"GAZETECİLER SUSMAYACAK"

Gerçek gazetecilerden bunun için korkuluyor ve bu yüzden susturulmak isteniyorlar. Fakat İsmail Arı'yı korkutamayacaklar. Alican Uludağ cezaevinde susmuyor, Merdan Yanardağ cezaevinde susmuyor, yazmaya devam ediyorlar. İsmail Arı da susmayacak. Gazeteciler susmayacak. Gazetecileri ve halkı korkutamayacaklar.

Bu ülkede öldürülen 67 gazeteci var, yıllarca cezaevinde tutsak edilmiş gazeteciler var, her türlü zulme karşı ayakta duran gazeteciler var. İsmail isteseydi sıcak salonda bir basın toplantısını sakin sakin izleyip eline verilen soruları sorabilirdi. İsmail Arı bunu yapmadı. İsmail Arı, bu ülkede her şeye rağmen, cinayetlere, hapisliğe, tutsaklığa rağmen BirGün'de gerçek gazetecilik yolunda yürümeyi seçti.

Tüm itirazlara rağmen, “Gazetecilere dokunulmayacak, haberle ilgisi” yok denilerek yasalaştırılan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazeteciliği hedef aldı. Haberden bir kez daha “suç” oluşturuldu, haberci suçlu ilan edildi. Oysa gazetecilik suç değildir. Arı’nın tutuklanması, gazetecilere ve halka yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan Dezenformasyon Yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır. Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşip rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla anlatmaya, yazmaya devam edeceklerdir.

Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: “Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.” İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

Birgün Okur İnisiyatifi olarak gazetecilik faaliyetinden suç üretilemeyeceğini, hiçbir baskı ve gözdağıyla gerçek gazetecilerin bildiği yoldan gitmesinin engellenemeyeceğini hatırlatarak, yetkililere sesleniyoruz: “Bu hukuksuz uygulamaya derhal son verin. İsmail Arı’yı ve tutuklu bütün gazetecileri derhal serbest bırakın."