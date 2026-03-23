Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki için çok sayıda ilde eylem: BirGün okurları bir araya geliyor

İzmir BirGün Okur İnisiyatifi, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı bugün saat 18.30’da Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluşma çağrısında bulundu.

İnisiyatifin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu ülkenin onurlu gazetecilerini esir alamaz, susturamazsınız. Okuru olduğumuz BirGün gazetesinin muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı her yerde bir araya geliyoruz. İsmail ve BirGün, bu ülkedeki yolsuzlukların ve tarikatların gerçek yüzünü ortaya çıkardığı ve bunu cesaretle yazdığı için bugün hedef gösteriliyor, tutsak ediliyor. İsmail çıkacak, tekrar yazacak ve biz yine okuyacak, okutturacağız.”

Denizli'de de İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki göstermek için bir araya gelinecek. Denizli BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.00'de Candoğan Parkı'nda basın açıklaması gerçekleşecek.

Eskişehir'de BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.30'da buluşma çağrısı yapıldı. Açıklama, Köprübaşı'nda yapılacak.

Mersin BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.00'de Pozcu Koton önünde basın açıklaması yapılacak.

Kocaeli'de de bugün saat 18.00'de İzmit Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Antalya BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.00'de Attalos Anıtı önünde basın açıklaması düzenlenecek.

Uşak BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.00'de Tiritoğlu Parkı'ndan basın açıklaması yapılacak.

Bursa BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 18.30'da Fomara Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Hopa BirGün Okur İnsiyatifi tarafından bugün saat 16.00'da Hopa Parkı'nda basın açıklaması yapacak.