Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki yağdı: Gazetecilik suç değildir!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması büyük tepki çekti.

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, dün sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki yağdı. Aralarında SOL Parti, CHP, TİP ve EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve temsilcileri tutuklama kararına tepki gösterdi.

Gazeteciler, milletvekili ve yurttaşlar, İsmail Arı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Ayrıca İsmail Arı'nın gözaltına alınması ve tutuklanması, X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 5. sıraya girdi.

İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Gerçeği tutuklayamazsınız, ne yaparsanız yapın ne onurlu gazeteciler yazmaktan ne bu halk direnmekten vazgeçmez.

Faşizme karşı İsmail'in sesi olacağız! https://t.co/QcHbN7X6Yh — SOL Parti (@solpartibilgi) March 22, 2026

Gazeteci İsmail Arı birçok deprem davasını haber yapmıştır. Deprem davalarından biliyoruz ki; İsmail Arı belgesiz teyitsiz haber yapmaz; haberin muhataplarını arar ,teyit eder,belge ister araştırır ,belgelerin doğruluğuna emin olursa haberi yapar! Haksızlığa uğrayanın kimliği ile… pic.twitter.com/u8KYGBZKXN — Nurgül Göksu (@nurgul22) March 22, 2026

İsmail ARI, BirGün’de yetişen, ülkenin en iyi gazetecilerinden biridir. O korkmaz bir kalemdir. Gazetecileri demir parmaklıklar arkasına koyarak, gerçekleri yazmalarına ne engel olabilirsiniz ne de korkutabilirsiniz. Tarih sizi haksız hukuksuz kararlarınızla yargılayacak. pic.twitter.com/jbqwAtt51p — İbrahim Aydin (@aydin63) March 22, 2026

İsmail Arı gerçekleri yazdığı için tutuklandı. Çeteler, yolsuzluk yapanlar, çocukların istismar edildiği tarikatlar, vurguncular bayram ediyor. Ama gazeteciler susmayacak. Bu ülke bu adaletsizliğe, bu karanlığa teslim olmayacak. https://t.co/TFkDA3T4yZ — Timur Soykan (@timursoykan) March 22, 2026

İsmail Arı gazetecidir.

Gazetecilik suç değildir. pic.twitter.com/nC9i2jdl6m — Murat AĞIREL (@muratagirel) March 22, 2026

Gazeteye geldiğimde ilk gördüğümde ondaki gazetecilik kumaşını fark etmemek imkansızdı. Çok meraklı, heyecanlı, kafasının içi hiç durmadan çalışıp, sorup sorgulayan, şüpheci, her detaya takılan, girişken, vicdanlı, ezilenin sesini duyurmak için her şeyi göze alan idealist bir… https://t.co/7tADtET26c — Elif Ilgaz (@elifilgaz) March 22, 2026

Gazeteciliğin zirve noktası “muhabirliğin” başarılı isimlerinden İsmail Arı’nın tutuklanması basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir. İsmail Arı çıkacak; yine yazacak… #ismailarıyaözgürlük @BirGun_Gazetesi https://t.co/YmyuzmrG9w — Aykut Küçükkaya (@aykutkucukkaya) March 22, 2026

İsmail Arı, kendi kuşağının en başarılı ve en gözüpek gazetecileri arasında ön sırada yer alıyor.

Adliyeye davet edilseydi gider, ifadesini verirdi. Fakat bayram günü ailesinin evinden alındı.

Ödüller aldığı haberleri suçmuş gibi önüne konup tutuklandı.

İsmail’in yanındayız. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 22, 2026

“Gazetecilik” yapan @ismailari_ İsmail Arı, tutuklandı.

“Gazetecilik” yapanların sevilmediği dönemde sadece “mesleğini” yapması, tutuklanması için yeterli oldu!#gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/sZSVer6Ddq — Tolga Şardan (@sardan_tolga) March 23, 2026

🔴 Çalışma arkadaşımız BirGün muhabiri İsmail Arı “gazetecilik suçu”ndan tutuklandı!



Hırsızlar, çeteler, tarikatlar, Bilaller, çalıp çırpanlar sevinmesin; İsmail çıkacak yine yazacak.https://t.co/DnCQR57rRg — ibrahim varlı (@ibrhmvarli) March 22, 2026

Her gün yeni bir gazeteci; gözaltı-tutuklama haberi. Dışarıda; yurtdışı yasağı, basın kartı iptali, işsizlik, hapiste ne kadar süreceği belli olmayan özgürlük kaybı. Yıllardır süren, bitmeyen bir büyük baskı. İsmail Arı gazetecidir, gazetecilik suç değildir https://t.co/suURE7WALO — murat sabuncu (@muratsabuncum) March 23, 2026

Tek suçu gazetecilik yapmak olan İsmail Arı tutuklandı!



İktidar, halkın bilmediği şeyin kendisi için en iyi şey olduğu bir rejim kuruyor, işte İsmail Arı o rejimin korkusu…



Mafya, siyaset, medya üçgeni başta olmak üzere iktidarın görünmez kılmak istediği ne kadar bağ varsa… https://t.co/Wl7UnGMyCm — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) March 23, 2026

Başarılı ve önemli haberlere imza atan İsmail Arı gazetecidir.

Gazetecilik suç sayılamaz.

İsmail Arı bir an önce özgürlüğüne kavuşarak gazeteciliğine devam etmelidir.#ismailarıserbestbırakılsın #GazetecileriSerbestBırakın — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) March 23, 2026

Saray yargısı bir kez daha hukuku çiğnedi. BirGün muhabiri İsmail Arı talimatla tutuklandı.



İsmail Arı susmaz, halkın gazetecileri gerçekleri yazmaktan vazgeçmez.



İsmail Arı derhal serbest bırakılsın!



Gazetecilik suç değildir! https://t.co/XVufrQpNuq — Seyit Aslan (@seyitaslan1917) March 22, 2026

Tutuklanan sadece İsmail Arı değildir!



Gazetecilik, halkın haber alma hakkı ve gerçekler tutuklanmıştır!#GazetecilikSuçDeğildirhttps://t.co/CQIYMhRne8 — ÇGD (@cgdgenelmerkez) March 22, 2026

Haberleri ile halkın alenen bilgilenmesini sağlayan gazeteci İsmail Arı tutuklandı.



Gazeteciliğin tutuklanması ise imkansızdır. https://t.co/SKyawYIzoo — Cigdem Toker (@cigdemtoker) March 22, 2026

Gazeteci İsmail Arı tutuklandı. Sebebi Yunus Emre Vakfı gibi hırsızlıkları yazmak.



Hırsızlıklarını gizlemek için arkadaşımızı tutuklayanları, emri verenleri asla unutmayacağız, asla affetmeyeceğiz!



https://t.co/RBztdHWkrd @halktvcomtr aracılığıyla — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) March 22, 2026

Önce Alican Uludağ, şimdi de İsmail Arı...



Siz gazeteciliği kendi dikte ettiğiniz bilgi notlarını servis eden ucuz bir halkla ilişkiler aygıtına dönüştürmek istiyorsunuz.



Çünkü en büyük korkunuz hakikat ve biliyorsunuz ki o hakikate eninde sonunda yenileceksiniz!



İsmail Arı,… pic.twitter.com/aDzzJAsxSh — Murat Emir (@muratemirchp) March 22, 2026

Tarikat ve cemaatlerin siyasetle kurduğu kirli ilişkileri haberleştirdiği için defalarca hedef gösterilip tehdit edilen Gazeteci İsmail Arı, uydurma gerekçelerle tutuklandı.



Halkın haber alma hakkına dönük darbeler karşısında özgür basın mücadelesi veren gazetecilerin… pic.twitter.com/lYaDHtFUj8 — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) March 22, 2026

Ülkenin yüz akı gazetecilerinden, bizim sevgili kardeşimiz İsmail Arı’yı akla ziyan suçlamalarla tutukladılar. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. İsmail susmayacak; mücadelemiz daha inançlı ve kararlı bir şekilde sürecek. Kimse yılgınlığa kapılmasın. Biz kazanacağız. https://t.co/YmBWdjbBjt — Berkant Gültekin (@GultekinBerkant) March 22, 2026

Halkın gazetesi BirGün susmadı, susmayacak. İsmail Arı yine yazacak. Bu memleket karanlığa teslim olmayacak. https://t.co/tWMthUKem1 — Feray AytekinAydoğan (@ferayayd) March 22, 2026

İsmail Arı, bu ülkede sadece gazetecilik yaptığı için; halkın cebinden çalınanı, gizli saklı işleri ve kamu yararını gözettiği için bugün hedefte. Unutulmamalıdır ki; gazetecinin görevi iktidarları memnun etmek değil, halka gerçekleri anlatmaktır.

Tertemiz bir geçmiş, cesur bir… https://t.co/uGGofkSVBz — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) March 22, 2026

Gazeteci İsmail Arı tutuklandı!



Tutuklayarak gerçeği hapsedemezsiniz!



Yargı sopasıyla gerçek gizlenmez! https://t.co/Knr5KihAmW — Fatoş Erdoğan (@puleragema) March 22, 2026

İsmail Arı çıkacak ve yazmaya, haber yapmaya devam edecek.

Sizin yalanlarınızı suratınıza vurmaya devam edecek.

Depremde sattığınız çadırları yine yazacak.

Menzilin kasasına gömülen kamunun malını parasını yine yazacak.

Yazacak!#İsmailArıGazetecidir namuslu ve kalemini satın… https://t.co/OiQatiwZc4 — Elif Akkaya (@Elif_AkkayaEli) March 22, 2026

Gazeteci İsmail Arı tutuklandı. Arı ifadesinde hepimizin bildiği bir gerçeği dillendirdi: “Zaten son bir yıldır beni tutuklamak için bir bahane arıyorlardı!”



Demokrasilerde iktidarlar hesap verebilirlik, şeffaflık, daha iyi politika üretimi ve hak ve özgürlüklerin korunması için… https://t.co/Idux7C8dgS — Süleyman Bülbül (@avsbulbul) March 22, 2026

BirGün Gazetesi’nin gerçeklerin peşinde koşan, başarılı muhabiri İsmail Arı, bayramda Tokat’a el öpmeye gittiği baba ocağında gözaltına alındı, 3 ay önce bir yayına bağlanarak söyledikleri bahane edilerek Ankara’da tutuklandı.



“Bizim de anne babamız var” diyenlerin vicdanı… — Burhanettin Bulut (@eczburhan) March 22, 2026

Halkın hakkını savunmak her onurlu gazetecinin görevidir. İsmail Arı "halka yanıltıcı bilgi" yaydığı için değil, halka gerçekleri ulaştırdığı için susturulmak isteniyor. Dürüstlüğüne, cesaretine, iş ahlakına kefil olduğumuz arkadaşımızın yanındayız! https://t.co/7mJvMtgjNS — Gözde Bedeloğlu (@GozdeBedeloglu) March 22, 2026

İktidarın gazeteciliğe ve halkın haber alma hakkına dönük sistematik saldırısı sürüyor.



Gazeteci İsmail Arı, yaptığı haberler sebebiyle tutuklandı.



Gazetecilik suç değildir. Gerçekler gözaltıyla, tutuklamayla, sansürle karartılamaz.



İsmail Arı'nın, BirGün Gazetesi'nin ve… — Selin Sayek-Böke🇹🇷 (@selinsayekboke) March 22, 2026

Bir gazeteciyi yaptığı haberler nedeniyle tutuklamak; gerçeği değil, gerçeği söyleyeni cezalandırmaktır. Bu anlayış, hukukun değil baskının egemen olduğunu açıkça göstermektedir.



İsmail Arı gazetecidir. Suçu, halkı bilgilendirmek, gerçekleri ortaya koymaktır. Gazetecilik… https://t.co/q7fkvYS506 — Cevdet Akay (@cevdetakaychp) March 23, 2026

İSMAİL ARI’YA TUTUKLAMA



İyi gazeteciliğin, bağımsız ve cesur gazeteciliğin cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyoruz.



Ama, boyun eğmeyeceğiz!#GazetecilikSuçDeğildir — Zafer Arapkirli (@ZaferArapkirli) March 22, 2026

Ne yaparsanız yapın asla korkutamazsınız



İnatla, ısrarla yazacağız



Haberleriyle halka doğruları aktaran muhabirimiz İsmail Arı’yı tutuklayanlara sesleniyoruz: Susturamazsınızhttps://t.co/y6xyZgjyYd… https://t.co/xbOHT4hwHj — Nurcan Bilge Gökdemir (@nurcangokdemir) March 23, 2026

Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile!

Söylemeye devam edeceğiz:#gazeteciliksuçdeğildir https://t.co/PyxkXMINOi — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) March 22, 2026

Hakikatin peşinden giden gazeteciler susmaz!



İsmail Arı, kalemini ve vicdanını halkın gerçekleri öğrenme hakkı için kullanan gerçek bir gazetecidir. Onun haberlerine bakıldığında, kimleri rahatsız ettiği ve neden hedef alındığı açıkça görülür!



Bu karanlık düzene, yargı eliyle… https://t.co/AFqFueSdmM — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) March 23, 2026

Gazetecilik suç değildir!



BirGün muhabiri İsmail Arı, bayram günü ailesinin yanından alınarak ve 3 ay önceki bir video gerekçe gösterilerek "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.



Bu karar; sadece doğruları yazan gazetecilere duyulan tahammülsüzlüğün ve… https://t.co/JnonGDCDB4 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 22, 2026

Yoktan bir dosya var ettiniz, tutuklamak için binbir entrika çevirdiniz ancak İsmail’i bu oyunlarınız susturamaz, dik çöktüremez. Bunu dostları iyi biliyor, siz de bilin: İsmail çıkacak yine yazacak! https://t.co/Yrp1B6FlPo — Gökay Başcan (@Gokaybascan) March 22, 2026

Medyanın yüzde 95’i kontrolleri altında. Milyarlar dökülerek çevrilen o akıl almaz propaganda makinası daha 30’una bile gelmemiş gencecik, yürekli bir gazeteciye çarpar ve yerle bir olur böyle. Bu yüzden tutuklandı İsmail Arı!

Onunla omuz omuza olmak onurdur! pic.twitter.com/WTDp2VLKVe — Uğur Koç (@Ugurkoc_) March 22, 2026

İsmail Arı'nın tek suçu var; halk için hakikatin izini sürüp yolsuzlukları, usulsüzlükleri, hukuksuzları, kayırmacılıkları karanlıktan aydınlığa çıkartmak. Ve doğru gazetecilikte ısrar etmek. Bu, sadece bu. #İsmailArı https://t.co/flO3ij1FXh — hilmi hacaloğlu (@hilmihacaloglu) March 23, 2026

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 23 Mart 2026 tarihinde "Gazetecilik Suç Değildir, İsmail Arı Derhal Serbest Bırakılmalıdır!" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.https://t.co/CmBQQX3Qq3 pic.twitter.com/d86ehA1agU — TMMOB (@TMMOB1954) March 23, 2026

Gazeteci İsmail Arı’nın yaptığı haberler gerekçe gösterilerek tutuklanması, basın ve ifade özgürlüğü açısından kaygı verici gelişmelerin en son halkası oldu.



Demokratik bir toplumda gazetecilerin susturulması değil, korunması esastır.

İsmail Arı'nın da ifade ettiği gibi,… — Sinem Dedetaş (@sdedetas) March 23, 2026