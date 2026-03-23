Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki yağdı: Gazetecilik suç değildir!

Siyasi partiler, milletvekilleri, gazeteciler ve yurttaşlar, muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki gösterdi. İsmail Arı'nın gözaltına alınması ve tutuklanması, X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 5. sıraya girdi. Yapılan açıklamalarda, İsmail Arı'nın başarılı gazeteciliği anlatılırken, serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

  • 23.03.2026 10:19
  Giriş: 23.03.2026 10:19
  • Güncelleme: 23.03.2026 12:26
Kaynak: Haber Merkezi
Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki yağdı: Gazetecilik suç değildir!

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanması büyük tepki çekti.

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki akşam 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, dün sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepki yağdı.  Aralarında SOL Parti, CHP, TİP ve EMEP'in de bulunduğu siyasi partiler ve temsilcileri tutuklama kararına tepki gösterdi.

Gazeteciler, milletvekili ve yurttaşlar, İsmail Arı'nın derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Ayrıca İsmail Arı'nın gözaltına alınması ve tutuklanması, X sosyal medya platformunun Türkiye gündeminde 5. sıraya girdi.

İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

