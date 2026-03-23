Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına tepkiler büyüyor

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı'nın tutuklanmasının ardından kamuoyunda büyük tepki oluştu. Pek çok gazeteci, yurttaş ve milletvekili Arı'nın tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilişkin haberimiz sosyal medyada kısa sürede yüzlerce alıntıyla paylaşıldı ve yüzlerce yorum yapıldı. Paylaşımlarda Arı'nın gazetecilik yaptığı için suçlandığı vurgulanırken, serbest bırakılması talebi ifade edildi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Gazeteci Timur Soykan:

İsmail Arı gerçekleri yazdığı için tutuklandı. Çeteler, yolsuzluk yapanlar, çocukların istismar edildiği tarikatlar, vurguncular bayram ediyor. Ama gazeteciler susmayacak. Bu ülke bu adaletsizliğe, bu karanlığa teslim olmayacak.

İsmail Arı gerçekleri yazdığı için tutuklandı. Çeteler, yolsuzluk yapanlar, çocukların istismar edildiği tarikatlar, vurguncular bayram ediyor. Ama gazeteciler susmayacak. Bu ülke bu adaletsizliğe, bu karanlığa teslim olmayacak. https://t.co/TFkDA3T4yZ — Timur Soykan (@timursoykan) March 22, 2026

Gazeteci İsmail Saymaz:

İsmail Arı, kendi kuşağının en başarılı ve en gözüpek gazetecileri arasında ön sırada yer alıyor.

Adliyeye davet edilseydi gider, ifadesini verirdi. Fakat bayram günü ailesinin evinden alındı.

Ödüller aldığı haberleri suçmuş gibi önüne konup tutuklandı.

İsmail’in yanındayız.

İsmail Arı, kendi kuşağının en başarılı ve en gözüpek gazetecileri arasında ön sırada yer alıyor.

Adliyeye davet edilseydi gider, ifadesini verirdi. Fakat bayram günü ailesinin evinden alındı.

Ödüller aldığı haberleri suçmuş gibi önüne konup tutuklandı.

İsmail’in yanındayız. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 22, 2026

Gazeteci Furkan Karabay:

Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon TL'lik soygunu ve onlarca skandalı ortaya çıkarıp kamuoyuna duyuran İsmail Arı, halkın yanında halktan yana gazetecilik yaptığı için tutuklandı!

Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon TL'lik soygunu ve onlarca skandalı ortaya çıkarıp kamuoyuna duyuran İsmail Arı, halkın yanında halktan yana gazetecilik yaptığı için tutuklandı! https://t.co/OsQ2vvlEj7 — Furkan Karabay (@karabayfurkan5) March 22, 2026

Sanatçı ve Eski İstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz: İsmail Arı gazetecidir. Gazetecilik suç değildir.

İsmail Arı gazetecidir.

Gazetecilik suç değildir. — Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) March 22, 2026

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

Gazetecilik suç değildir!

BirGün muhabiri İsmail Arı, bayram günü ailesinin yanından alınarak ve 3 ay önceki bir video gerekçe gösterilerek "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.

Bu karar; sadece doğruları yazan gazetecilere duyulan tahammülsüzlüğün ve yaratılmak istenen korku ikliminin bir sonucudur.

Baskıyla, gözaltıyla, hapisle gazetecileri susturamazsınız!

İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır!

Gazetecilik suç değildir!



BirGün muhabiri İsmail Arı, bayram günü ailesinin yanından alınarak ve 3 ay önceki bir video gerekçe gösterilerek "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklandı.



Bu karar; sadece doğruları yazan gazetecilere duyulan tahammülsüzlüğün ve… https://t.co/JnonGDCDB4 — Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 22, 2026

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Önce Alican Uludağ, şimdi de İsmail Arı...

Siz gazeteciliği kendi dikte ettiğiniz bilgi notlarını servis eden ucuz bir halkla ilişkiler aygıtına dönüştürmek istiyorsunuz.

Çünkü en büyük korkunuz hakikat ve biliyorsunuz ki o hakikate eninde sonunda yenileceksiniz!

İsmail Arı, kalemini hakikate adamış onurlu bir gazetecidir.

Gazetecilik suç değildir!

Önce Alican Uludağ, şimdi de İsmail Arı...



Siz gazeteciliği kendi dikte ettiğiniz bilgi notlarını servis eden ucuz bir halkla ilişkiler aygıtına dönüştürmek istiyorsunuz.



Çünkü en büyük korkunuz hakikat ve biliyorsunuz ki o hakikate eninde sonunda yenileceksiniz!



İsmail Arı,… pic.twitter.com/aDzzJAsxSh — Murat Emir (@muratemirchp) March 22, 2026

CHP Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşçıer:

Siparişle verilen siyasi kararlara bir yenisi daha eklendi. BirGün muhabiri İsmail Arı tutuklandı.

Ortada bir hâkim kararından çok, açık bir yönetim tercihi var.

Hukuk, sonradan malzeme toplayarak suç üretmez; varsa suçu baştan ortaya koyar. Ancak bugün işleyen düzen bunun tam tersidir.

AKP’nin kurduğu yargı düzeni hedef odaklı çalışıyor: Önce kişi belirleniyor, ardından o kişiye uygun bir dosya hazırlanıyor.

Bu nedenle ortada bir suç isnadı değil, gerçeğin dolaşımını denetim altına alma iradesi vardır. Bu irade hukuki değil, doğrudan siyasidir.

Dolayısıyla mesele artık İsmail Arı’nın tutuklanması ya da yalnızca basın özgürlüğü değildir.

Mesele, demokrasinin geleceğidir.

Çünkü bugün tutuklanan gazeteci İsmail Arı değil, yarının özgür toplumudur.