Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutukluluğuna itiraz: Tutuklama hukuka aykırı

BirGün/ANKARA

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutukluluğuna itiraz edildi. İsmail Arı’nın avukatları Ankara 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin verdiği tutuklama kararının kaldırılmasını istedi.

Arı’nın avukatları tarafından İstanbul 11’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunulan itiraz derecesinde, 22 Mart 2026 tarihli tutuklama kararının, “Hukuka aykırı” olduğu belirtildi.

HUKUKA AYKIRI

Arı’nın tutukluluğuna için avukatlar tarafından kaleme alınan itiraz dilekçesinde, tutuklama nedeninin şeklen dahi belirtilmediğinin altı çizildi. Arı’ya yönelik kuvvetli suç şüphesinin oluşmadığı da dilekçe ile kayda geçirildi. Arı’nın avukatları, müvekkillerinin Ankara’da hakkındaki soruşturmalarla ilgili defalarca ifadeye gittiğini de dile getirerek, “Soruşturma kapsamındaki tutuklama kararının hukuka aykırı” olduğunu söyledi.

HALK YANILTILMADI

Avukatlar öte yandan, “Dezenformasyon Yasası” kapsamında Arı’ya yöneltilen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması için gerekli şartların Arı’nın haberlerinde oluşmadığını vurguladı. Avukatlar, “Arı, halkı yanıltmamış aksine halkın doğru haber almasını sağlamıştır” yorumunu yaptı.