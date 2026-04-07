Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: AYM'ye başvuru yapılacak

22 Mart'ta tutuklanan muhabirimiz Gazeteci İsmail Arı’nın tutukluluğuna itiraz için yapılan başvuru reddedildi.

Arı’nın avukatlarınca yapılan tutukluluğa itiraz başvurusunu inceleyen Ankara 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi, “Tutuklama kararının usul ve yasaya uygun olduğuna” hükmetti.

Arı'nın avukatları, tutukluluğa yapılan itirazın reddi üzerine Arı'nın Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunacağını kaydetti.

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlükler başta olmak üzere ülkedeki çarpıklıklara ilişkin haberleriyle tanınan muhabirimiz, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 16 gündür Sincan Cezaevi’nde.

Arı’nın tutukluluğuna için avukatlar tarafından kaleme alınan itiraz dilekçesinde, tutuklama nedeninin şeklen dahi belirtilmediğinin altı çizildi. Arı’ya yönelik kuvvetli suç şüphesinin oluşmadığı da dilekçe ile kayda geçirildi. Arı’nın avukatları, müvekkillerinin Ankara’da hakkındaki soruşturmalarla ilgili defalarca ifadeye gittiğini de dile getirerek, “Soruşturma kapsamındaki tutuklama kararının hukuka aykırı” olduğunu söyledi.

Avukatlar öte yandan, “Dezenformasyon Yasası” kapsamında Arı’ya yöneltilen, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması için gerekli şartların Arı’nın haberlerinde oluşmadığını vurguladı. Avukatlar, “Arı, halkı yanıltmamış aksine halkın doğru haber almasını sağlamıştır” yorumunu yaptı.

Mahkeme Arı'nın avukatlarınca tutukluluğuna itiraz için yapılan başvuruyu reddetti.