Muhabirimiz İsmail Arı'ya aynı haberden Ankara'da takipsizlik, İstanbul'da 9 yıl hapis talebi!

BirGün’de 30 Ağustos 2025 tarihinde “Skandalın RTÜK ayağı neden araştırılmıyor?” başlığıyla yayımlanan haberde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Yunus Emre Vakfı’nı naylon faturalarla soyan şirketlere milyonlarca lira ödediği ifade edildi.

Haber yayımlandıktan sonra hem dönemin RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hem de RTÜK, haberi yazan BirGün muhabiri İsmail Arı’yı savcılığa şikâyet edildi.

ANKARA: HABERCİLİK FAALİYETİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ebubekir Şahin’in şikâyeti hakkında 17 Ekim 2025 tarihinde “Kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Kararda, haberin “Habercilik faaliyeti kapsamında toplumu bilgilendirme amacıyla yazıldığı” ifade edildi. Böylece Şahin’in talep ettiği gibi Arı’ya dava açılmadı.

İSTANBUL: 9 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

RTÜK’ün şikâyeti ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Ankara’da verilen karara rağmen 27 Kasım 2025 tarihinde İsmail Arı hakkında iddianame düzenleyerek dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Hakaret suçu oluşmadı” şeklindeki kararına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Arı’nın “Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı Hakaret, İftira” suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin tensip zaptına ise “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu da eklendi ve Ebubekir Şahin’e de mağdur sıfatıyla yer verildi.

İsmail Arı’nın 9 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen davanın ilk duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Haziran 2026 tarihinde görülecek.