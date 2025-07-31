Muhabirimiz İsmail Arı'ya 'Yılın Basın Özel Ödülü'

Büyükçekmece’de bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında basın alanında verilen ödüller sahiplerini buldu. BirGün muhabiri İsmail Arı'na "Yılın Basın Özel Ödülü" verildi. Törende ayrıca "Yılın Basın Başarı Ödülü" Can Coşkun’a ve "Yılın Basın Onur Ödülü" ise Namık Koçak’a verildi.

Tören dün akşam Büyükçekmece Kültürpar Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da gerçekleştirildi. Tutuklu belediye başkanları ve gazetecilerin de unutulmadığı törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili, Festival Komitesi Başkanı Hakan Çebi, "Gazetecinin sadakatle bağlı kalması gerektiği tek merci halktır' ilkesinden taviz vermeyen üç gazeteci arkadaşımızı kutluyorum. Hep birlikte daha özgür, daha aydınlık yarınlara" dedi.

TUTUKLU GAZETECİLERE ADADI

Festivalde 'Yılın Basın Özel Ödülü"nu alan muhabirimiz İsmail Arı, yaptığı konuşmada "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Gönül isterdi ki Büyükçekmece'nin tutuklu Belediye Başkanı Hasan Akgün, belediye başkan vekili, halkın seçtiği tüm belediye başkanları da dışarıda olsaydı. Burada olsaydı. Umarım ki halkın seçtiği belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları çok yakında dışarıda bizimle olurlar diyorum ve ödülümü de tutuklu arkadaşım, canım kardeşim Gazeteci Furkan Karabay, 70 küsur gündür cezaevinde Fatih Altaylı‘ya adayarak alıyorum" dedi.

KARANLIĞI AYDINLATACAĞIZ

Yılın Basın Başarı Ödülü'ne layık görülen Can Coşkun ise şöyle konuştu: "Kalabalığız, güçlüyüz. Hiçbir zaman bir milim geri adım atmayacağız. Gördüğümüz yere fener tutacağız. Karanlığı aydınlatacağız" diye konuştu. Basın Onur Ödülü'nü alan gazeteci Namık Koçak da "Gazetecilikte 50’inci yılım. Televizyoncu olarak, gazeteci olarak hep mücadeleyle geçti. Ama hiç bugünkü kadar zor bir dönem biz yaşamadık. Özgür, bağımsız bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu yüzden Hasan Akgün başta olmak üzere tüm tutukluların özgürlüklerine kavuşmalarını istiyoruz" dedi.