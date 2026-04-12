Muhabirimiz İsmail Arı: Yunus Emre Vakfı'nı soymakla suçlananlar ile aynı cezaevindeyim

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmal Arı, BirGün yazarı Timur Soykan'a mektup gönderdi.

İsmail Arı, mektubunda, "21 gündür cezaevinde tutuluyorum. Burada olmamın tek nedeni gazetecilik yapmam. Her alanda savunacağım dört haber ve videoma 'halkı yanıltıcı' dediler. Oysa hepsi gerçekti! Bayram günü beni tutuklayabilmek için bahane uydurdular. Bütün akrabalarımızın kapısına dayanıp eş zamanlı operasyon düzenlediler" dedi.

"GAZETECİLİKTEN VAZGEÇMEYECEĞİM"

"Ben uyuşturucu baronu muyum?" diye soran Arı, "Uyuşturucu baronuna operasyon düzenler gibi hareket ettiler. Bir yandan beni susturmak istediler, bir yandan da dışarıdakilere gözdağı vermeyi amaçladılar. Ben gazeteciliği büyük bir aşkla, tutukuyla yaptım. Ne yaparlarsa yapsınlar ben gazetecilikten vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İsmail Arı, şöyle devam etti: "Ayrıca benim için yaptıkları masrafı keşke Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü için yapsalardı. Gözaltına alınınca önce Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüm. Bina yeni inşa edilmiş ama ne asansörü ne de tuvaletlerdeki sifonları çalışmıyordu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğimde ise pantolonumu indirip eğilip kalkmamı istediler! Şimdi Yunus Emre Vakfı'nı soymakla suçlananlar ile aynı cezaevindeyim. Yunus Emre Vakfı soygununu ilk haber yapan benim. Bu haber ile üç ödül aldım. Adeta Levent Kırca skeci gibi."

Muhabirimiz Arı, son olarak, "Yüzümde ne korkuyu ne de pişmanlığı göremeyecekler. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim" vurgusunda bulundu.