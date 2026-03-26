Muhabirimiz İsmail Arı’nın tutuklanmasına tepki: Gerçekleri yazmak suç değildir

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde BirGün Okur İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, gazetecilere dönük baskıların halkın haber alma hakkını hedef aldığı belirtilirken, Arı’nın tutuklanmasının basın emekçilerine yönelik bir gözdağı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “BirGün muhabiri İsmail Arı, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla, bayram ziyaretine gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde ailesinin yanından gözaltına alındı. Ankara’ya getirildi ve tutuklandı. İsmail Arı’nın tutuklanması gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Amaç, gerçeği yazanları susturmak, halkın haber alma hakkını gasp etmektir” denildi. Açıklamada ayrıca, “Gazetecilik suç değildir, gerçekleri yazmak suç değildir. Bu ülkede suçlu olanlar; yoksulluğu yaratanlar, adaleti bitirenler, gerçekleri saklayanlardır. Basına yönelik her saldırı doğrudan halka saldırıdır. Bu karanlığa teslim olmayacağız” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, İsmail Arı’nın yaptığı haberlerin kamuoyunun gerçekleri öğrenmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. “İsmail Arı yazmasaydı; Yunus Emre Vakfı’ndaki 630 milyon liralık yolsuzluğu, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında ortaya çıkanları, İstanbul’da Kuran Hizmet Vakfı sorumlusunun 4 yaşındaki öz kızını taciz ettiğini ve deprem felaketlerinde yaşanan skandalları bilmeyecektik” denildi.

Açıklamada, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık’ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin ailesinin verdiği adalet mücadelesinin de İsmail Arı’nın haberleri sayesinde görünür olduğu belirtildi. Ayrıca, Fethullahçı örgütün kamudan tasfiyesinin ardından Menzil cemaat yapılanmasının kamuya nasıl yerleştirildiğinin ve Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından acılı ailelerin verdiği adalet mücadelesinin de yine Arı’nın haberleriyle gündeme taşındığı ifade edildi.

SİZ BİR AVUÇSUNUZ, BİZ MİLYONLARIZ

Açıklamada, “Bu rejimden kurtulmanın tek yolu yan yana gelerek topyekûn birleşik bir direncin örgütlenmesi ve bu direncin sönümlenmeden büyütülmesidir. Bu rejimin zayıf karnı toplumsal direniştir, örgütlü mücadeledir. Bu karanlıktan çıkışın tek yolu budur” denildi.

Metnin sonunda ise şu ifadeler yer aldı: “Şimdi her birimiz İsmail’in sesiyiz, onun mücadelesiyiz. Susturamayacaksınız, susmayacağız. İsmail Arı ve doğru haber için bedel ödeyen basın emekçileri onurumuzdur. Onların sesini, soluğunu, mücadelesini bu ülkenin her yerinde yükseltmeye devam edeceğiz. Siz bir avuçsunuz, biz milyonlarız. Biz halkız. Halkın gazetesi BirGün doğruları yazmaya devam edecek. Fikri firarda olanlara, mahpusa sığmayanlara selam olsun. Kalemini satmayan gazetecilere selam olsun. Gerçekleri yazmak suç değildir.”