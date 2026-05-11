Muhabirimiz Toprak'ı hedef gösterenlere karşı kamuoyuna dayanışma çağrısı

BirGün muhabiri Sarya Toprak, Gülistan Doku dosyasına ilişkin haberlerinin ardından Yeni Akit yazarı Zekeriya Say tarafından sistematik biçimde hedef gösterildi, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı bir kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan 30 yıllık kamu emekçisi babası Hasan Toprak görevden uzaklaştırıldı.

BirGün, sistematik hedef göstermeye ilişkin suç duyurusunda bulunulacağını açıklayarak kamuoyunu ve basın emekçilerini dayanışmaya çağırdı. Suç duyurusu için yarın (12 Mayıs Salı) saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi’nde buluşulacak.

"BU MESELENİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Gazetecilik faaliyeti nedeniyle ailesiyle birlikte hedef gösterilen Sarya Toprak, "Gazeteciler tutuklamalarla, gözaltılarla susturulmaya çalışılıyor" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku dosyası bir kadın cinayetinin üstünün nasıl örtüldüğünü gözler önüne sererken 'ucu nereye giderse gitsin' denildi. Fakat ben Gülistan Doku dosyasındaki siyasi bağlantıları sorguladığım ve haberleştirdiğim için yandaş basın tarafından hedef alındım. Bu da demek oluyor ki 'ucu sadece kendi çizdikleri çerçevede kalsın' istiyorlar. Bu hedef alma hali sadece benimle sınırlı kalmadı ailemin kişisel bilgileri de ortaya saçılarak hedef alındık ve kamu emekçisi babam açığa alındı. Bu artık gazetecilere yönelik gözdağının adeta boyut atladığının göstergesi. Bu hukuksuzluğa karşı susmayacağım. Beni hedef alan Yeni Akit ve Zekeriya Say isimli şahsa karşı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Babam haksız şekilde uzaklaştırıldığı görevine dönene kadar bu meselenin peşini bırakmayacağım."