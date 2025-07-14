Muhabirimize "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Ceza İnfaz Kurumu'nun şikayeti üzerine muhabirimiz Sarya Toprak hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmada 8 Nisan'da Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde tuttuğu döviz gerekçesiyle tutuklanan ve 15 Mayıs'ta tahliye edilen kalp ve böbrek hastası öğrenci Esila Ayık'a dair haberler yer aldı.

27 Nisan'da sosyal medyadan dolaşıma giren "Esila Ayık hastaneye kaldırıldı" paylaşımlarını BirGün teyitsiz olduğu gerekçesiyle haber yapmamasına rağmen dosyada çeşitli hesapların ve gazetelerin sosyal medya paylaşımları yer aldı.

27 Nisan'da gazetemizde konuya dair bir haber bulunmadığı halde 23 Nisan'da Esila Ayık'ın sağlık durumuna dair yapılan haber dosyaya eklendi.

Sarya Toprak savcılıktaki ifadesinde teyitsiz bilgiyi haberleştirmediklerini, sağlık raporlarına dayalı bilgileri haberleştirdiklerini vurgulayarak suçlamayı reddetti.