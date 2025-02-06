Muhabirimize kadına şiddet haberinden soruşturma açıldı

Muhabirimiz Sarya Toprak, 7 Aralık'ta yaptığı 'Faile Değil Kadına Soruşturma' haberindeki mağdur kadına şiddet uyguladığı belirtilen Ömer P.'nin şikâyeti sebebiyle ifadeye çağrıldı.

Sarya Toprak ifadesinde, "Haberimi mağdur kadının şikayetine ve darp raporuna dayanarak yaptım. Ömer P. hakkında iftirada bulunmadım" dedi.

Toprak, "Her gün onlarca kadının şiddet gördüğü bu ülkede haberim kadınların korunması noktasında kamu yararı taşımaktadır. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ömer P.'nin kendisini darp etmesi üzerine işitme kaybı yaşayan D.M. isimli kadın şikayetçi olarak darp raporu almıştı. D.M.’nin şikâyetine karşın yargı yine erkeği koruyan bir karar alarak Ömer P. hakkında uzaklaştırma kararı vermemişti.

Buna karşın Ömer P. ise D.M. hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. D.M.’nin başvurusu üzerine daha sonra İstanbul 1. Aile Mahkemesi uzaklaştırma kararı vermişti.