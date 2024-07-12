Muhabirimizi tehdit etmişti: 'AK Gençlik Ocakları Başkanı' tutuklandı!

İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastıran AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan hakkında 3 farklı suçtan soruşturma açıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan'ın tutuklandığını bildirerek, "Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın logosuyla kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışan ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı Ferhat Aydoğan tutuklandı.

BirGün muhabiri İsmail Arı’yı, yaptığı hileye dikkat çeken paylaşımları nedeniyle tehdit eden Ferhat Aydoğan'ın tutuklandığı bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

GEREĞİ YAPILDI-19



11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın… pic.twitter.com/QtgM0RQY5c — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 12, 2024

Bir süredir üzerinde çakarlı araçlarla dolaşan, İçişleri Bakanlığı imzalı tanıtım kartı kullanan ve kaymakamlar, valililer ile bazı bürokratlarla fotoğrafları bulunan Ferhat Aydoğan’ın kim olduğu merak ediliyor.

Kendisini “gazeteci” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, daha önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak Çakıcı, yaptığı paylaşımla bunu reddetmişti.

6 Şubat depremlerinin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, bu görüntüler sonrası Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti.

Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle fotoğrafları bulunuyor.