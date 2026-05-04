Muhabirimizin haberleri sonrası babası açığa alınmıştı: Sendikalardan tepki yağdı

BirGün muhabiri Sarya Toprak'ın, Gülistan Doku soruşturmasına dair haberlerinin ardından Yeni Akit tarafından ailesinin ve kendisinin hedef gösterilmesi üzerine, Sarya Toprak'ın 30 yıllık kamu emekçisi ve KESK üyesi babası görevden uzaklaştırıldı.

Baba Hasan Toprak'ın görevden uzaklaştırılması kararına sendikalar, emek meslek örgütleri ve çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi.

DİSK BASIN-İŞ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan DİSK Basın İş Sendikası, gazetecilerin faaliyetlerinin kriminalize edilemeyeceğini vurgularken "Gazetecinin haberinden dolayı ailesinin hedef alınması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlaldir" dedi. Bu uygulamaya karşı tüm yasal ve örgütsel mücadele yöntemlerini kullanacağını bildiren açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sendikamız üyesi gazeteci Sarya Toprak’ın, mesleğini icra ettiği için sistematik biçimde hedef gösterilmesi ve bu baskının ailesine yöneltilmesi kabul edilemez bir hukuksuzluktur. Sarya Toprak’ın yaptığı gazetecilik faaliyeti nedeniyle, babası Hasan Toprak’ın 30 yıllık kamu emekçiliğinin ardından görevinden uzaklaştırılması; yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, açık bir gözdağı ve cezalandırma pratiğidir. Gazetecinin haberinden dolayı ailesinin hedef alınması, hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır bir ihlaldir. İktidara yakın medya organlarının ve onların temsilcilerinin açık hedef göstermeleri, gazetecileri yalnızlaştırmayı ve susturmayı amaçlamaktadır. Ancak bilinmelidir ki, gazetecilik suç değildir. Gerçeğin peşinden gitmek, kamu adına haber yapmak hiçbir şekilde cezalandırılamaz. DİSK Basın-İş Sendikası olarak altını çiziyoruz: Sarya Toprak yalnız değildir. Sendikamız üyesi olan Sarya Toprak’la ve ailesiyle dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu hukuksuz uygulamalara karşı tüm yasal ve örgütsel mücadele yollarını sonuna kadar kullanacağız. Gazetecilere yönelik baskılara, hedef göstermelere ve aileleri üzerinden kurulan sindirme politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını savunmaya devam edeceğiz. Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz: Gazetecileri hedef göstermekten, ailelerini cezalandırmaktan derhal vazgeçin.

ÇGD: MESLEĞİMİZE SALDIRININ YENİ BİR BOYUTU

Çağdaş Gazeteciler Derneği ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayı gazetecilere yönelik saldırının yeni bir boyutu olarak tanımladı ve şu ifadeleri kullandı:

BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak’ın yaptığı haberler sonrası Yeni Akit Gazetesi ve yazarı tarafından hedef alınmıştır. Bu baskı sadece meslektaşımız ile kalmamış ailesini de kapsayarak bir cezaya dönüşmüştür. Gazetecinin haberleri nedeniyle kendisinin hedef haline getirilmesi sonrası ailesinin de hedef alınması ve hatta 30 yıllık kamu emekçisi babasının görevden uzaklaştırılması kabul edilemez bir adımdır. Bu mesleğimize olan çok yönlü saldırıların yeni bir boyutudur. Gazetecilere yönelik baskı, soruşturma, sansür adımlarının aileleri de kapsaması ve bunun sistematik bir sindirme politikası halini alması en temel demokratik, hukuki haklara vurulan bir darbedir. Gazeteciler ve ailelerin cezalandırılmasından bir an önce vazgeçilmelidir.

EŞİK: ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMLERİNDE HAKİKATİ ARAMAK HEDEF GÖSTERİLEMEZ

Eşitlik İçin Kadınlar Platformu (EŞİK) ise konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Sarya Toprak'ın Gülistan Doku soruşturmasına dair yaptığı haberin ardından ailesiyle birlikte hedef alınmasının "Türkiye’de iktidar gücüne yakın çevrelerin kamu mekanizmalarını baskı aracına dönüştürebildiğine dair kaygıları" derinleştirdiğine dikkat çekildi. EŞİK'in açıklamasında "Kadınların yaşam hakkını, kayıp ve şüpheli kadın ölümlerindeki hakikati arayan gazetecileri ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz" denildi. EŞİK'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Birgün Gazetesi Muhabiri Sarya Toprak’ın yıllardır aydınlatılmayan ve kamuoyunda ciddi biçimde örtbas şüphesi yaratan Gülistan Doku dosyası hakkında yaptığı haber sonrası hedef gösterilmesi, ardından babasının kamu görevinden uzaklaştırılması, yalnızca bir gazeteciye değil, hakikate ve kamuoyunun haber alma hakkına yönelmiş açık bir gözdağıdır. Kadınların kaybolduğu, öldürüldüğü ya da şüpheli biçimde yaşamdan koparıldığı dosyalarda gerçekleri araştıran kadın gazetecilerin kriminalize edilmesi tesadüf değildir. Gülistan Doku’nun akıbeti hâlâ açıklığa kavuşturulmamışken, dosyada adı geçen ve siyasi/kamusal bağlantıları olduğu iddia edilen kişilere dokunan haberler sonrası gazetecilerin ve ailelerinin hedef alınması, Türkiye’de iktidar gücüne yakın çevrelerin kamu mekanizmalarını baskı aracına dönüştürebildiğine dair kaygıları derinleştiriyor. Gazetecilik suç değildir. Bir kadın gazeteciyi haberinden dolayı hedef göstermek, ailesini baskı altına almak ve kamu gücüyle cezalandırma pratiği yaratmak kabul edilemez. #EŞİKPlatformu olarak kadınların yaşam hakkını, kayıp ve şüpheli kadın ölümlerindeki hakikati arayan gazetecileri ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Sarya Toprak’ın yanındayız.

BURHANETTİN BULUT: İKTİDARI SOPA SALLAYAN MANŞETLER YÖNETİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanetitn Bulut ise sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada iktidar medyasının operasyonlarına dikkat çekildi. Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye’yi artık seçilmişler değil, iktidar adına sopa sallayan manşetler yönetiyor. İktidarın aparatlarından Yeni Şafak bir reklamı hedef gösteriyor, reklam yayından kaldırılıyor. Basının yüz karası Yeni Akit, yaptığı bir haberden dolayı BirGün Gazetesi’nin muhabiri Sarya Toprak’ı ve ailesini hedef alıyor, bu kez bedeli 30 yıllık kamu emekçisi babası Hasan Toprak, görevinden uzaklaştırılarak ödüyor. Bir muhabirin üzerinden ailesine kadar uzanan bu linç düzeni; hukukun değil korkunun, adaletin değil talimatın hüküm sürdüğünün açık göstergesidir.

ORHAN SARIBAL: BU BASKI DÜZENİ SONSUZA KADAR SÜRMEYECEK

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise konuya dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Devlet hukukla yönetilmediğinde, kurumlar kamusal görevini bırakır; siyasi öfkenin ve intikam duygusunun aparatına dönüşür. Bugün yaşanan tam da budur. Kamusal güç, mafyatik yöntemlerle siyasal hesaplaşmaların aracı haline getirilmiş; devletin imkanları, iktidarı elinde tutanların kirli hesaplarını korumak için seferber edilmiştir. BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak; Gülistan Doku cinayeti ile ilgili ulaştığı bilgileri tüm cesaretiyle halka ulaştırmak için gazetecilik görevini yapıyor. Haberin ardından, siyasi operasyonların medya aparatı Yeni Akit eliyle hedef gösteriliyor ve hemen sonrasında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görev yapan 30 yıllık devlet memuru, KESK üyesi babası Hasan Toprak hedef gösteriliyor, görevden uzaklaştırılıyor. Bu hukuksuzluğun, bu siyasi intikam düzeninin ve kamu gücünü kişisel hınca dönüştüren anlayışın karşısında durmak, adalete, basın özgürlüğüne ve insan onuruna sahip çıkmaktır. Siyasi hırsla, kinle ve intikam duygusuyla hareket edenler şunu iyi bilsin. Kurduğunuz bu baskı düzeni sonsuza kadar sürmeyecek. Gazetecinin kaleminden korkup ailesinin ekmeğine göz dikmek, sizin halktan ne kadar korktuğunuzun ilanıdır. Ama bilin ki bu karanlık düzenin hesabı sorulacak. Kurduğunuz bütün kirli ilişkiler, baskı mekanizmaları ve hukuksuzluk ağları tek tek açığa çıkarılacak.

