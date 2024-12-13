Muhalefet Anayasa masasında yok

CHP’nin, kayyum uygulamasına son verilmesi için yerel yönetimlerle ilgili yasa değişikliği yapılması kapsamında destek arayışı turlarında son durak MHP oldu. Kayyum uygulamasına yönelik gerçekleşen görüşmenin ardından MHP, “Yeni Anayasa” ağırlıklı bir açıklama yaptı. Gazetecilerin görüşmenin içeriğiyle ilgili sorularını yanıtlayan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Anayasa değişikliği ile Siyasi Partiler Kanunu değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

MHP’li yetkililerin yaptığı açıklamaya karşın görüşmede, Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelmediği bildirildi.

MHP’nin, kameralar önünde de dile getirdiği önerinin, hakkında soruşturma olanların seçilme hakkının kısıtlanması yönünde olduğunun altını çizen CHP’liler, “Bu öneri, masumiyet karinesi ve Anayasa’ya aykırı. Kabul etmemiz mümkün değil” dedi. MHP’lilerin yaptığı açıklamaların görüşmenin içeriğini yansıtmadığının belirten CHP kaynakları şunları söyledi: “Tek başlığımız kayyumdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısını takip eden hafta kayyumlar atandı, bunlar birbirinden ayrı konular olamaz. Bir yandan, ‘Barışalım, terörü bitirelim’ diyorsunuz, diğer yandan bütün seçilmişlere kayyum atıyorsunuz.”

‘SÜRPRİZ OLDU’

MHP’li Akçay’ın Anayasa değişikliği açıklamalarını da değerlendiren CHP’liler, “Anayasa değişikliği açıklamalarına katılmamız mümkün değil. İçeride Anayasa hiç konuşulmadı, gazeteciler önünde yapılan açıklama, CHP’ye de sürpriz oldu. Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünü açmak için kurulacak bir Anayasa masasında biz yokuz” ifadelerini kullandı.