Muhalefet atakta, Modi önde

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Hindistan’da parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’nın (Halk Meclisi) 543 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde ilk sonuçlar belli olmaya başladı. Buna göre mevcut başbakan Narendra Modi’nin Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP-Hindistan Halk Partisi) liderliğindeki ittifak Lok Sabha’da çoğunluğu sağladı. İlk sonuçlara göre, BJP öncülüğündeki Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) Lok Sabha’da 300 sandalye kazandı. İttifak içindeki BJP’nin kazandığı sandalye sayısı ise 255 oldu.

Rahul Gandhi’nin partisi Hindistan Ulusal Kongresi (INC) liderliğinde muhalefet partilerinin oluşturduğu Hindistan Ulusal Kalkınmacı Kapsayıcı İttifakı’nın (INDIA) ise oy oranını artırdığı ve 172 sandalye kazandığı kaydedildi.

1.5 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık "demokrasisi" olan Hindistan’ta Kerela gibi bazı eyaletler Maoistlerin kontrolünde.

1 milyara yakın seçmenin bulunduğu ülkede yaklaşık 642 milyon seçmen oy kullandı. İlk sonuçların mektupla kullanılan oylar olduğu belirtiliyor. Mektupla oy kullananlar arasında Hindistan dışında görev yapan kamu görevlileri ile ordu mensuplar bulunuyor. Ülkede bu yıl ilk kez 85 yaş üzerindeki seçmenlere de mektupla oy kullanma hakkı tanındı.

Hindistan’da 19 Nisan’da başlayan oy verme işlemleri 1 Haziran’da son bulmuştu. 1 Haziran’da sandıkların kapanmasının ardından televizyonlarda yayımlanan sandık çıkış anketleri Başbakan Modi’nin partisi BJP’nin seçimlerden birinci çıktığını gösteriyordu.

MODİ’NİN ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

BJP’nin seçim zaferi kesinleştiği takdirde Modi, üçüncü dönem başbakan olacak. Ülkeyi adeta demir yumruk ile yöneten Modi, Hint milliyetçiliğine oynuyor. Sağ popülist politikalarla kitleleri mobilize ederken otoritenin dozunu her geçen gün artırıyor.

Siyasi gözlemciler ve muhalefet Narendra Modi hükümetinin Hindistan’ın çok partili demokrasisini ve laikliği yok ettiğini belirtiyor.