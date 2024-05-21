Muhalefet edene tutuklama 18 günde 372 kişiye gözaltı

Haber Merkezi

Son günlerde muhaliflere dönük gözaltı operasyonları artarken, Mayıs ayının ilk 18 gününde en az 372 kişi gözaltına alındı, en az 108 kişi tutuklandı, 2 kişiye de ev hapsi verildi. Gözaltı ve tutuklamalarda Van'daki irade gaspı protestoları ile 1 Mayıs kutlamaları başı çekti.

Cumhur İttifakı’nın büyük bir yenilgi yaşadığı 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra iktidar kanadından “yumuşama” mesajları verilirken, diğer yandan muhaliflere dönük baskı politikası gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor. MA'nın haberine göre, Mayıs ayının ilk 18 gününde 372 kişi gözaltına alındı, bunların 108’ü tutuklandı. Tutuklananların 49’u 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na girişleri engellenenlerden 37’si ise Van'daki irade gaspı teşebbüsüne karşı gerçekleşen eylemlere katılanlardan oluştu.

İlk ev baskınları Taksim’e yürümek isteyen emekçiler ile sol-sosyalist parti ve kurumlara yönelik gerçekleşti. Toplam 65 kişi gözaltına alındı. 65 kişiden 38'i tutuklandı. 5 Mayıs'taki ev baskınlarında gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 49’a yükseldi.

VAN VE İZMİR’DE 37 TUTUKLAMA

İstanbul’dan sonra gözaltı operasyonlarının bir diğer adresi Van oldu. 31 Mart’ta Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınmasını protesto ettikleri gerekçesiyle 8 Mayıs'ta Hakkari ve Van'da 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan 7'si "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. 13 Mayıs’ta 55 kişi eş zamanlı ev baskınıyla gözaltına alındı. 55 kişiden 21'i tutuklandı. İzmir'de, 15 Mayıs'ta 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan 9’u tutuklandı.